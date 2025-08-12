Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je po kratkem odmoru spet zbrala v Ljubljani, kjer je začela priprave na svetovno prvenstvo. Prvi dan sicer še ni bila v polni sestavi, a navijače lahko veseli dejstvo, da so bili na prvem treningu tudi kapetan Tine Urnaut, Gregor Ropret in Alen Pajenk, ki so manjkali v večjem delu lige narodov. Klemen Čebulj, ki je izpustil ligo narodov, bo izpustil celoten del reprezentančne sezone, vključno s svetovnim prvenstvom.

Ekipa, ki ji bodo na treningu pomagali tudi nekateri igralci s širšega seznama, se bo do 30. avgusta pripravljala v Ljubljani, nato pa bo odpotovala na Japonsko, kjer bo skupaj z Japonci opravila zaključni del priprav na prvenstvo na Filipinih in odigrala najmanj eno prijateljsko tekmo. Prvo tekmo na prvenstvu v Manili bo odigrala 13. septembra, prvi tekmec bo Čile. V skupini E bosta še Nemčija in Bolgarija.

"Vzdušje je odlično, tako kot vedno. Vsi se zavedamo, da nas čaka ogromno dela. Kakovost igre moramo še izboljšati, če hočemo biti uspešni na svetovnem prvenstvu," je v pogovoru za STA dejal Urnaut. Ta je večinoma zadovoljen s predstavami, ki jih je ekipa kazala v ligi narodov, a meni, da bi lahko bilo še bolje.

Slovenci so ligo narodov končali na četrtem mestu, kar je povsem realno, pravi kapetan. Foto: VolleyballWorld

Četrto mesto povsem realno

"Dokler na tekmovanju ne zmagaš, so vedno pomanjkljivosti. So bile pozitivne in manj pozitivne stvari, tako je bilo pri vseh reprezentancah. Najvišjo kakovost je treba čim dlje držati na visoki ravni. Nam to na trenutke super uspeva, na trenutke pa nam kakovost pade. V igri imamo nihanja, v katerih nato odločajo malenkosti. Naše četrto mesto v ligi narodov je bilo povsem realno. Treba je priznati, da so bile tri ekipe boljše," meni izkušeni odbojkar, ki je izrazil zadovoljstvo, da je pomlajena ekipa sploh prišla v boj za kolajne.

"Že v Stožicah je bilo vidno, da so Italijani raven višje, Brazilci pa so skozi celotno igro prav tako kazali odlične predstave. Mi smo bili lahko zadovoljni, da smo se z veliko mero sreče sploh uvrstili na zaključni turnir, marsikaj na zadnjih tekmah nam je šlo na roko, sreča nas ni zapustila niti na tekmi s Srbijo, po kateri bi se lahko poslovili," trdi izkušeni Korošec, ki ne more odgovoriti na vprašanje, ali bi bili lahko z odbojkarji, ki jih na zaključnem turnirju ni bilo, še boljši.

"Težko je odgovarjati na taka hipotetična vprašanja. Lahko bi bilo bolje, lahko slabše, kakšne izkušnje bi zagotovo bile dobrodošle, a kakorkoli gledamo, moramo biti zadovoljni že z uvrstitvijo na zaključni turnir na Kitajsko, nato pa tudi z zmago proti Franciji. Francozi res niso imeli svojega dneva, toda naša ekipa je odigrala korektno in se zasluženo uvrstila v polfinale, kar razumem kot lep uspeh in pokazatelj velikih zmožnosti te reprezentance," je Urnaut zadovoljen s prikazanim v ligi narodov.

"Bolj kot na rezultat moramo gledati na to, da na igrišču damo maksimum"

Kljub temu pa meni, da ta ekipa niti na svetovnem prvenstvu ne sme čutiti pritiska rezultata. "To, kar smo govorili pred ligo narodov, mora veljati tudi za svetovno prvenstvo. Imamo spremenjeno ekipo, trudimo se igrati nov sistem igre, ki ga doslej v reprezentanci še nismo, gojimo hitro igro in pri tem nam gre na trenutke dobro, na trenutke pa slabše. Nekatere ekipe na tak način igrajo dosti več časa od nas, mi se moramo na to še privaditi, za kar je potreben čas. Bolj kot na rezultat moramo gledati na to, da na igrišču damo maksimum. Če bomo, bomo lahko zadovoljni. Vem, da se ponavljam, ampak resnično mislim tako. Upam, da bomo vsi zdravi, da bomo lahko vsi pomagali," je svoje želje predstavil kapetan ekipe, ki je manjkal na turnirjih lige narodov v Bolgariji, Sloveniji in na zaključnem turnirju na Kitajskem.

Ekipa, ki ji bodo na treningu pomagali tudi nekateri igralci s širšega seznama, se bo do 30. avgusta pripravljala v Ljubljani, nato pa bo odpotovala na Japonsko, kjer bo opravila zaključni del priprav. Foto: Aleš Fevžer

"Moram potrkati na les. Počutim se precej bolje in samo želim si lahko, da bo tako počutje tudi na Filipinih. Očitno je telo potrebovalo malo počitka, verjamem, da bo zdaj spet vse v redu," je še povedal Urnaut.

Soli je v Ljubljani za zdaj zbral 12 odbojkarjev, podajalca Gregorja Ropreta in Nejca Najdiča, sprejemalce Tineta Urnauta, Luko Marovta, Roka Bračka in Vida Ranca, korektorja Nika Mujanovića, srednje blokerje Alena Pajenka, Janža Janeza Kržiča in Jošta Kržiča ter prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča. Preostalim reprezentantom je selektor namenil nekaj dodatnih dni počitka.

Soli: Oceniti fizično stanje Pajenka, Urnauta in tudi Možiča, čigar stanje ni popolno

"Preden postavimo končno tarčo pred svetovnim prvenstvom, moramo najprej deliti cilje za ta mesec priprav, saj je po mojem mnenju malce tvegano gledati preveč v daljavo. Pomembno je gledati le korak za korakom in razmišljati o tem, kaj lahko storiš v danem trenutku, da lahko dosežeš svoje cilje. V tem trenutku moramo v ekipo vključiti igralce, ki z nami niso bili v prvem delu, in hkrati oceniti fizično stanje Pajenka, Urnauta in tudi Možiča, čigar stanje ni ravno popolno. Preden si zastavimo kakršnekoli cilje, kot so kolajna, polfinale ali kaj drugega, moramo videti, kako se bodo igralci odzvali po prvem tednu, kakšne sanje si vsi skupaj delimo, in se odločiti, kakšna je najboljša pot, da te sanje in cilje tudi dosežemo," so pri Odbojkarski zvezi Slovenije povzeli Solijeve besede.

Ta bo z varovanci na zaključni del priprav na Japonsko odpotoval 31. avgusta.