Mariborčani pred prihodom Poljakov sporočili dobro novico

Iz tabora OK i-Vent Maribor so sporočili, da predsednik Milan Kuster ostaja na čelu kluba, ostajata pa tudi glavni pokrovitelj štajerske zasede i-Vent in celoten strokovni štab s Sebastijanom Škorcem na čelu. Mariborčani bodo v sredo v dvorani Tabor v sklopu glavnega dela pokala CEV Challenge gostili poljski klub KS Norwid Czestochowa. Tekma se bo začela ob 19. uri.

"Odbojka v Mariboru ostaja na trdnih temeljih. Predsednik Milan Kuster ostaja na čelu OK i-Vent Maribor, skupaj z njim pa tudi naš glavni pokrovitelj i-Vent, ki že vrsto let pomaga graditi naš projekt," so Mariborčani zapisali na družbenem omrežju.

"Ekipa ima karakter, klub pa jasno vizijo. Prepričan sem, da lahko skupaj naredimo še korak naprej," je ob tem dejal Kuster, glavni trener Sebastijan Škorc pa dodal: "Maribor živi za odbojko. Veselim se nadaljevanja zgodbe in verjamem v velike stvari."

Mariborčani bodo v sredo na domačem terenu v dvorani Tabor začeli glavni del pokala CEV Challenge, njihov tekmec bo KS Norwid Czestochowa, za katerega igra legendarni organizator igre Luciano De Cecco.