Evropske države nadaljujejo vračanje svojih državljanov, ki so zaradi zaostrenih razmer obtičali na Bližnjem vzhodu, številni so že v domovinah. V Parizu je danes pristalo prvo letalo s francoskimi državljani. Nekatere države so za vračanje državljanov organizirale čarterska letala.

Prvi polet, ki ga je Francija organizirala za repatriacijo svojih državljanov z Bližnjega vzhoda, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes zgodaj zjutraj prispel v Pariz iz Omana.

Po besedah francoskega vladnega predstavnika je zaradi razmer na Bližnjem vzhodu prizadetih približno 400 tisoč francoskih državljanov.

Britanski čarterski polet iz Omana

Britanska vlada je najela čartersko letalo za polet iz Omana, da bi pomagala britanskim državljanom, ki želijo zapustiti Bližnji vzhod. Letalo naj bi iz Muskata odletelo danes zvečer in bo najprej prepeljalo najbolj ranljive ljudi, poroča BBC.

Po besedah zunanje ministrice Yvette Cooper je v državah Perzijskega zaliva, kjer je velik del zračnega prostora še vedno zaprt, približno 300 tisoč britanskih državljanov.

Nemška evakuacija

Na Bližnjem vzhodu naj bi obtičalo tudi več deset tisoč nemških potnikov. Nemška vlada je sporočila, da bo danes z namenom vrnitve državljanov v omansko prestolnico Maskat poletelo letalo družbe Lufthansa. Nadaljnji poleti so načrtovani za prihodnje dni. V Nemčijo sta sicer že v torek iz Dubaja z družbo Emirates prispeli dve komercialni letali, poroča nemška televizija ZDF.

Španski državljani

Po besedah španskega zunanjega ministra Joseja Manuela Albaresa je nekaj več kot 175 Špancev prispelo v Madrid iz Abu Dabija s komercialnim poletom Etihada.

Italijanski čarterski let

Prvi čarterski polet s 127 italijanskimi državljani, ki so obtičali v Omanu ali so se tja umaknili iz Dubaja, je v ponedeljek pozno zvečer pristal na rimskem letališču Fiumicino.

Hrvaški državljani na Bližnjem vzhodu

V Združenih arabskih emiratih je tudi približno dva tisoč hrvaških rezidentov, od katerih jih 300 želi repatriacijo, poleg tega pa je tam še 460 hrvaških turistov, ki se želijo vrniti domov. V Katarju je 124 hrvaških državljanov.

Hrvaška po njih pošilja štiri letala družbe Croatia Airlines, iz Dubaja pa jih bosta prepeljali tudi dve letali lokalne letalske družbe, so v torek zvečer sporočili s hrvaškega ministrstva za zunanje zadeve.

Doslej so že evakuirali hrvaške državljane iz Izraela, Jordanije in Bahrajna. Iz Omana, kjer je bilo 23 Hrvatov, so jih 12 evakuirali s poletom prek Istanbula, preostalih 11 pa ima možnost odhoda v Dubaj.

Srbija evakuira svoje državljane

Evakuacije nadaljuje tudi Srbija, kamor se je v torek iz Dubaja z letalom družbe Flydubai že vrnilo prvih 200 državljanov. Na beograjsko letališče je nekaj pred 8. uro po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS prispelo še eno letalo družbe Flydubai iz Dubaja. Nekaj ur pred tem je v Beogradu pristalo tudi letalo družbe Air Serbia s 67 potniki, ki so jih evakuirali iz Izraela in so v Srbijo poleteli iz Šarm el Šejka v Egiptu.

Črnogorska evakuacija

Evakuacije izvaja tudi črnogorska vlada. V Podgorico je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina v torek zvečer prispelo letalo z več kot 70 potniki, ki so bili v Egiptu in Jordaniji. Vlada načrtuje, da bo v prihodnjih dneh z Bližnjega vzhoda vrnila še približno 200 državljanov.

Bosna in Hercegovina

Na možnost vrnitve čaka tudi več kot 1.400 državljanov Bosne in Hercegovine.

Zunanji minister BiH Elmedin Konaković je v torek dejal, da načrtujejo vračanje z rednimi letalskimi linijami. Prve državljane BiH so pričakovali danes, a je bil polet družbe FlyDubai iz Dubaja, s katerim bi v Sarajevo moralo prispeti 156 potnikov, odpovedan, je za javno radiotelevizijo BHRT potrdil veleposlanik BiH v Združenih arabskih emiratih Bojan Đokić. Pri tem je dodal, da se razmišlja o možnosti čarterskega poleta, a da je odločitev o tem v rokah vlade BiH.