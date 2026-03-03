Možič in Planinšič superpokalna podprvaka

Za slovenskimi odbojkarji je pestro dogajanje na mednarodni sceni. Rok Možič in Uroš Planinšič sta v dresu Rana Verone minuli konec tedna zaigrala na zaključnem turnirju italijanskega superpokala ter v finalu tekmovanja v nedeljo v Trstu izgubila proti ekipi Sir Sicoma Monini Perugia (1:3).

Verona se je z zmago v polfinalu nad Civitanovo uvrstila v finale, na koncu pa se je morala zadovoljiti s tem, da so v italijanskem superpokalu podprvaki.

S končnico državnega prvenstva so začele odbojkarice v italijanski serie A, so ob tem sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. V sklopu prve četrtfinalne tekme je bilo na parketu znova mogoče spremljati Fatoumatto Sillah, ki je z Imoco Coneglianom premagala zasedbo Busto Arsizio in pri tem zabeležila osem točk. Mija Šiftar je redni del prvenstva z Monviso končala na 13. mestu.

Slovenska organizatorka igre Eva Pavlović Mori je z Zarečjem slavila proti Dinamu iz Moskve s 3:1, pri tem dosegla šest točk ter bila izbrana za najkoristnejšo igralko srečanja. Ob tem si je prislužila tudi mesto v idealni postavi kroga, z zmago pa si je njena ekipa zagotovila tretje mesto pred končnico državnega prvenstva.

Eva Pavlović Mori Foto: Volleyball World

Razigran je bil tudi Žiga Štern, za katerim sta dve tekmi državnega prvenstva. Z Jenisejem je najprej premagal Gorki s 3:1 in dosegel 20 točk, nato pa klonil proti Lokomotivu s 3:0, a je vendarle dodal 11 točk.

Znova so se izkazali tudi vsi slovenski odbojkarji, ki nastopajo v francoskem prvenstvu. Nik Mujanović je za Tours Volley-Ball ob zmagi nad Saint-Nazairom s 3:2 dosegel kar 25 točk, medtem ko je Rok Bračko ob zmagi Chaumonta nad GFC Ajaccio Volley-Ball s 3:2 dosegel sedem točk.

Nik Mujanović je za Tours Volley-Ball ob zmagi nad Saint-Nazairom s 3:2 dosegel 25 točk. Foto: CEV

Čeprav so morale odbojkarice Levallois Paris Saint-Clouda tokrat priznati premoč ekipi Volley Mulhouse Alsace, je Nika Milošič dosegla deset točk. Na Poljskem je v 19. krogu proti mestnim tekmicam slavila slovenska kapetanka Saša Planinšec, ki je tokrat zbrala tri točke.

Novih zmag so se veselili še vsi trije slovenski reprezentanti v Romuniji. Mirta Velikonja Grbac je z Dinamom iz Bukarešte doma ugnala CSM Corona Brasov in pri tem v statistiko vpisala devet točk, enak točkovni izkupiček pa je dosegel tudi 29-letni Sašo Štalekar ob zmagi nad SCM Universitatea Craiova, pri čemer je kar šest točk dosegel z blokom.

Anja Mazej je tokrat v igro vstopila le v prvem nizu, tudi njena ekipa CSO Voluntari 2005 pa je 17. krog zaključila brez izgubljenega niza.

Na Japonskem je Jan Kozamernik z ekipo Tokyo Great Bears dvakrat igral proti Osaki Bluteon. Na prvem srečanju je ob porazu z 1:3 dosegel dve točki, na drugem obračunu, ki so ga igralci Tokia dobili s 3:1, pa je soigralce podpiral s klopi.