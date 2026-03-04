Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
4. 3. 2026,
10.24

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
Hišni ljubljenčki razstava mačke

Sreda, 4. 3. 2026, 10.24

1 ura, 33 minut

To je najlepša mačka Italije

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Moon River | Foto Red Carpet Cattery

Foto: Red Carpet Cattery

Enajstmesečno kratkodlako britanko po imenu Moon River so v Rimu razglasili za najlepšo mačko Italije.

Rim je bil pretekli konec tedna prizorišče velike mednarodne razstave mačk, na kateri so izbirali tudi najlepšo mačko Italije za preteklo leto. Mednarodna ocenjevalna komisija je prestižni naziv Il Gatto d'Italia podelila 11-mesečni kratkodlaki britanki Moon River.

Lepotica z modrikasto zlatim krznom je z zmago razveselila svojo lastnico Cristiano Capone, ki je že vse življenje zaljubljenka v mačke, leta 2018 pa se je odločila, da bo svojo strast nadgradila v posel. Postala je izkušena vzrediteljica mačk, svojo mačkarno Red Carpet Cattery v mestu Fiano Romano blizu Rima pa je opisala kot pravo mačje letovišče.

Cristiana Capone s svojo šampionko | Foto: Red Carpet Cattery Cristiana Capone s svojo šampionko Foto: Red Carpet Cattery

Urejenih ima 20 mačjih apartmajev, velikih po deset kvadratnih metrov, vsak od njih pa ima še ograjen zunanji prostor z dodatnimi petimi kvadratnimi metri. To mačjim prebivalkam omogoča, da se lahko zadržujejo tudi zunaj, vsak od prostorov pa je opremljen z ležišči, notranjimi in zunanjimi stranišči, zidnimi policami in igralnimi stezami, klimatsko napravo, gretjem in predvajalniki glasbe.

Oglejte si še:

mačka, veterinar
Trendi Dejstva o mačkah, za katera si veterinarji želijo, da jih veste
mačke, mačka
Trendi Mačke bi lahko pomagale zdraviti človeškega raka
mačka
Trendi Zakaj mačke rade gledajo skozi okno?
Hišni ljubljenčki razstava mačke
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.