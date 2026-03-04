To je najlepša mačka Italije

Enajstmesečno kratkodlako britanko po imenu Moon River so v Rimu razglasili za najlepšo mačko Italije.

Rim je bil pretekli konec tedna prizorišče velike mednarodne razstave mačk, na kateri so izbirali tudi najlepšo mačko Italije za preteklo leto. Mednarodna ocenjevalna komisija je prestižni naziv Il Gatto d'Italia podelila 11-mesečni kratkodlaki britanki Moon River.

Lepotica z modrikasto zlatim krznom je z zmago razveselila svojo lastnico Cristiano Capone, ki je že vse življenje zaljubljenka v mačke, leta 2018 pa se je odločila, da bo svojo strast nadgradila v posel. Postala je izkušena vzrediteljica mačk, svojo mačkarno Red Carpet Cattery v mestu Fiano Romano blizu Rima pa je opisala kot pravo mačje letovišče.

Cristiana Capone s svojo šampionko Foto: Red Carpet Cattery

Urejenih ima 20 mačjih apartmajev, velikih po deset kvadratnih metrov, vsak od njih pa ima še ograjen zunanji prostor z dodatnimi petimi kvadratnimi metri. To mačjim prebivalkam omogoča, da se lahko zadržujejo tudi zunaj, vsak od prostorov pa je opremljen z ležišči, notranjimi in zunanjimi stranišči, zidnimi policami in igralnimi stezami, klimatsko napravo, gretjem in predvajalniki glasbe.

