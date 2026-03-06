Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
6. 3. 2026,
19.11

Biatlon, Kontiolahti, zasledovanje, 20km (M)

Jakov Fak do izida sezone

biatlon ZOI Jakov Fak | Jakov Fak je s sedmim mestom postavil izid sezone. | Foto Anže Malovrh/STA

Jakov Fak je s sedmim mestom postavil izid sezone.

Foto: Anže Malovrh/STA

Biatlonci so v Kontiolahtiju opravili s posamično 20-kilometrsko tekmo za svetovni pokal. Za izid sezone je s sedmim mestom poskrbel Jakov Fak, ki je zadel vseh 20 tarč. Še bolje mu je kazalo po zadnjem streljanju, ko je bil peti.

Zmage se je veselil mladi Francoz Eric Perrot, srebrn na tej razdalji na olimpijskih igrah v Anterselvi, ki je tokrat za 29,9 sekunde ugnal dobitnika petih olimpijskih odličij Sturlo Holma Laegreida in njegovega rojaka Vetleja Sjaastada Christiansena. Tako kot četrtouvrščeni Italijan Lukas Hofer so vsi zadeli vseh 20 tarč.

Perrot je dosegel četrto zmago v sezoni in naredil nov korak k osvojitvi skupnega seštevka svetovnega pokala. Pred Italijanom Tommasom Giacomelom, ki je zaradi bolezni sezono že zaključil, ima 127 točk prednosti, pred Švedom Sebastianom Samuelssonom pa že 227.

Prva trojica. | Foto: Guliverimage Prva trojica. Foto: Guliverimage

Fak je dosegel daleč najboljšo uvrstitev v sezoni. Na olimpijskih igrah je bil najvišje na 14. mestu na zasledovanju, v svetovnem pokalu pa 18. prav tako v zasledovanje v Östersundu.

S 23. mestom je dobro nastopil tudi Anton Vidmar, ki pa je imel ob enem zgrešenem strelu tudi nekaj sreče, saj je za zmagovalcem zaostal kar 4:22 minute. Točko je osvojil tudi Miha Dovžan na 40. mestu, Lovro Planko je bil 41., Matic Repnik pa 94.

V soboto biatlonce ob 15.40 čaka štafetna tekma, dve uri prej bodo dekleta, tudi s Polono Klemenčič, tekmovala v skupinskem startu.

Izidi:

Moški, 20 km:
 1. Eric Perrot (Fra)              44:55,7 (0)
 2. Sturla Holm Laegreid (Nor)     +  29,9 (0)
 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 47,9 (0)
 4. Lukas Hofer (Ita)               1:18,1 (0)
 5. Philipp Nawrath (Nem)           2:19,6 (2)
 6. Martin Uldal (Nor)              2:20,1 (1)
 7. Jakov Fak (Slo)                 2:22,3 (0)
 8. Fabien Claude (Fra)             2:23,4 (2)
 9. Andrejs Rasturgujevs (Lat)      3:03,8 (2)
10. Johannes Dale-Skjevdal (Nor)    3:11,9 (2)
...
23. Anton Vidmar (Slo)              4:22,4 (1)
40. Miha Dovžan (Slo)               5:40,2 (2)
41. Lovro Planko (Slo)              5:42,8 (3)
94. Matic Repnik (Slo)             10:40,2 (4)

Vrstni red v svetovnem pokalu:
 1. Eric Perrot (Fra)                    924 točk
 2. Tommaso Giacomel (Ita)               797
 3. Sebastian Samuelsson (Šve)           697
 4. Johan-Olav Botn (Nor)                652
 5. Johannes Dale-Skjevdal (Nor)         532
 6. Quentin Fillon Maillet (Fra)         519
 7. Emilien Jacquelin (Fra)              502
 8. Martin Ponsiluoma (Šve)              500
 9. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor)    494
10. Sturla Holm Laegreid (Nor)           479
...
50. Lovro Planko (Slo)                    66
53. Jakov Fak (Slo)                       54
55. Anton Vidmar (Slo)                    52
67. Miha Dovžan (Slo)                     29

Elvira in Hanna Öberg, Kontiolahti
Sportal Sestri Öberg na vrhu, Polona Klemenčič edina Slovenka s točkami
Anamarija Lampič, Anterselva, ZOI 2026
Sportal Devet slovenskih biatloncev na Finsko
Anamarija Lampič
Sportal Pomembna novost za Anamarijo Lampič, ki bo streljanje izpopolnjevala s pomočjo Guardiarisovega simulatorja
Jakov Fak Jakov Fak biatlon
