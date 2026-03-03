Deset napak, ki jezijo veterinarje, a jih delamo vsi

Večina skrbnikov hišnih ljubljenčkov želi za svojega psa ali mačko le najboljše. A prav iz dobrih namer se pogosto razvijejo navade, na katere veterinarji vedno znova opozarjajo kot na škodljive ali vsaj nepotrebne.

1. Zdravljenje na lastno pest

Dajanje ostankov zdravil iz preteklih terapij ali zdravil za ljudi je ena najpogostejših napak. Paracetamol je za mačke lahko zelo strupen, ibuprofen pa lahko resno poškoduje ledvice in prebavila psov.

Tudi odmerek, prilagojen teži, še ne pomeni varnosti, saj se presnova živali bistveno razlikuje od človeške.

2. Preskakovanje preventivnih pregledov

Veterinarja mnogi obiščejo šele, ko se pojavijo očitni znaki bolezni. Toda številne resne težave, od bolezni srca do tumorjev, v začetni fazi potekajo brez jasnih simptomov.

Redni pregledi omogočajo zgodnje odkrivanje in boljše možnosti za okrevanje.

3. Hranjenje z ostanki z mize

"Samo en grižljaj" se zdi neškodljiv, a človeška hrana pogosto vsebuje preveč soli, maščob in začimb. Čokolada, grozdje, čebula in česen so za pse in mačke dokazano nevarni.

Takšna navada pri živali spodbuja tudi debelost in prosjačenje za hrano.

4. Zanemarjanje zob in dlesni

Zobne bolezni sodijo med najpogostejše zdravstvene težave odraslih psov in mačk. Zobni kamen lahko vodi do vnetij, izgube zob in celo širjenja bakterij v krvni obtok.

Neprijeten zadah ni "normalen", temveč pogosto opozorilni znak.

5. Prepogosto kopanje

Prepogosto kopanje živali ali uporaba človeških šamponov lahko poruši njihovo naravno zaščitno plast kože. Psi in mačke imajo drugačen pH kože kot ljudje, neustrezni izdelki pa lahko povzročijo draženje in srbečico.

Kopanje naj bo po potrebi in z izdelki, namenjenimi živalim.

6. Prepričanje, da je malce odvečnih kilogramov neškodljivih

Debelost je ena najpogostejših težav sodobnih hišnih ljubljenčkov. Povečuje tveganje za sladkorno bolezen, bolezni sklepov in srca ter krajšo življenjsko dobo.

"Okrogel" ljubljenček ni nujno zdrav ljubljenček.

7. Pomanjkanje miselne stimulacije

Sprehodi niso le fizična aktivnost. Psi in mačke potrebujejo tudi miselne izzive. Dolgčas lahko vodi v destruktivno vedenje, tesnobo in druge vedenjske težave.

Strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo pomen duševnega zdravja živali.

8. Slepo zaupanje nasvetom s spleta

Družbena omrežja so polna prehranskih trendov in "čudežnih" rešitev. Te pogosto nimajo znanstvene podlage, včasih pa so lahko celo škodljive.

Viralni nasvet ne more nadomestiti veterinarja.

9. Odlašanje s sterilizacijo ali kastracijo brez razloga

S tem posegom včasih odlašamo zaradi čustvenih razlogov ali neresničnih mitov. Raziskave pa kažejo, da lahko zmanjša tveganje za določene tumorje in okužbe reproduktivnih organov.

Odločitev naj temelji na strokovnem posvetu in zdravstvenih dejstvih.

10. Prepričanje, da bo ljubljenček sam "povedal", če ga kaj boli

Živali bolečino pogosto prikrivajo. Spremembe v vedenju, kot so umikanje, razdražljivost in izguba apetita, so lahko prvi in edini znaki težav.

Pozorno opazovanje vsakodnevnih navad je ključno za pravočasno ukrepanje.

