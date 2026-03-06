Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
6. 3. 2026,
18.40

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
mladinsko svetovno prvenstvo Lillehammer Izadora Kopač Ajda Košnjek smučarski skoki Taja Terbovšek Maja Kovačič

Petek, 6. 3. 2026, 18.40

50 minut

Smučarski skoki, mladinsko svetovno prvenstvo, Lillehammer, ekipna tekma (ž)

Mlade slovenske skakalke do naslova ekipnih svetovnih prvakinj

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
smučarski skoki | Taja Terbovšek, Ajda Košnjek, Izadora Kopač in Maja Kovačič so postale mladinske ekipne svetovne prvakinje. | Foto FIS / Action Press / Geir Olsen

Taja Terbovšek, Ajda Košnjek, Izadora Kopač in Maja Kovačič so postale mladinske ekipne svetovne prvakinje.

Foto: FIS / Action Press / Geir Olsen

Mlade slovenske skakalke Taja Terbovšek, Ajda Košnjek, Izadora Kopač in Maja Kovačič so na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lillehammerju postale svetovne ekipne prvakinje. Zmago so slavile suvereno, s 35,7 točke prednosti pred Nemkami in Avstrijkami, ki so si razdelile srebro.

Domen Prevc
Sportal Po diskvalifikaciji se je oglasil Domen Prevc: To ni bil dan ...

Slovenski kvartet Terbovšek, Kopač, Košnjek in Kovačič je vodil že po prvi seriji, druge so bile Nemke z več kot 12 točkami zaostanka, tretje pa Avstrijke, ki so za drugouvrščeno zasedbo zaostajale zgolj pol točke.

Vrstni red se v finalu ni spremenil, Slovenke so še povečale svojo prednost in na koncu zmagale za 35,7 točke. Nemke in Avstrijke so si razdelile drugo mesto, četrte so bile Finke.

"Moral sem sneti očala, ker so se mi zarosila. Izredno sem vesel. Danes so punce oddelale, kot je bilo treba. Skoraj brez napak. Trenerji jih sicer vedno vidimo, a moram jih pohvaliti. Vse štiri, ker so dvigovale ena drugo in so res dobro poskakale. Malce smo se prešteli že prej, vedeli smo, da smo favoriti za kolajno. Ampak vedno ni samo eden, so trije, štirje, na koncu smo mi pobrali najbolj žlahtno. Ne mi, punce so jo, mi pa se je bomo veselili naprej," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal trener Stane Baloh.

Na posamični tekmi je bila najvišje uvrščena Slovenka Kovačič na četrtem mestu.

V soboto sledi še moška ekipna tekma, v nedeljo pa tekma mešanih ekip.

Vrstni red:

1. Slovenija (Maja Kovačič, Izadora Kopač, Ajda Košnjek, Taja Terbovšek) - 955,2 točke
2. Avstrija 919,5
2. Nemčija 919,5
4. Finska 906,4
5. Japonska 903,2
...

Nika Prevc
Sportal Zgodovinski uspeh: to ni uspelo še nobeni slovenski športnici #video
Nika Prevc
Sportal "Je skromno dekle, tako da težav s tem, da bi se ob uspehih prevzela, ni"
Nika Prevc
Sportal Skakalna kraljica Nika Prevc do nove zmage: Zato nasmeh na naših obrazih
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc postavila rekord vseh rekordov
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc diskvalificiran, a veliki globus je kljub temu že njegov!
mladinsko svetovno prvenstvo Lillehammer Izadora Kopač Ajda Košnjek smučarski skoki Taja Terbovšek Maja Kovačič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.