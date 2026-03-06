Mlade slovenske skakalke Taja Terbovšek, Ajda Košnjek, Izadora Kopač in Maja Kovačič so na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lillehammerju postale svetovne ekipne prvakinje. Zmago so slavile suvereno, s 35,7 točke prednosti pred Nemkami in Avstrijkami, ki so si razdelile srebro.

Slovenski kvartet Terbovšek, Kopač, Košnjek in Kovačič je vodil že po prvi seriji, druge so bile Nemke z več kot 12 točkami zaostanka, tretje pa Avstrijke, ki so za drugouvrščeno zasedbo zaostajale zgolj pol točke.

Vrstni red se v finalu ni spremenil, Slovenke so še povečale svojo prednost in na koncu zmagale za 35,7 točke. Nemke in Avstrijke so si razdelile drugo mesto, četrte so bile Finke.

"Moral sem sneti očala, ker so se mi zarosila. Izredno sem vesel. Danes so punce oddelale, kot je bilo treba. Skoraj brez napak. Trenerji jih sicer vedno vidimo, a moram jih pohvaliti. Vse štiri, ker so dvigovale ena drugo in so res dobro poskakale. Malce smo se prešteli že prej, vedeli smo, da smo favoriti za kolajno. Ampak vedno ni samo eden, so trije, štirje, na koncu smo mi pobrali najbolj žlahtno. Ne mi, punce so jo, mi pa se je bomo veselili naprej," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal trener Stane Baloh.

Na posamični tekmi je bila najvišje uvrščena Slovenka Kovačič na četrtem mestu.

V soboto sledi še moška ekipna tekma, v nedeljo pa tekma mešanih ekip.