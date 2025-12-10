Slovenska karateistka po bronu na EP utrjuje mesto med najboljšimi na svetu

Komaj 16-letna tekmovalka Lia Krvina, ki prihaja iz Žirov, že vrsto let dokazuje, da vrhunski rezultati v karateju niso le stvar talenta, temveč izjemne delovne etike, natančnosti in značaja. S svojo vztrajnostjo, tehnično zrelostjo in impresivno serijo uspehov v zadnjih sezonah se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, ki podpira naše najperspektivnejše mlade športnike.

S karatejem se je Lia Krvina srečala že pri šestih letih, sprva je trenirala kate, v četrtem razredu pa se je preusmerila v borbe – disciplino, ki jo je povsem osvojila. Že kot otrok je kazala izjemno voljo do dela, samokritičnost in željo po napredku. Danes trenira med deset- in 12-krat tedensko, ob šoli in dodatnih vajah za moč, koncih tedna ter individualnih treningih.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Posebej jo pritegne taktičnost borb: "V karateju moraš imeti neki borilni IQ. Dobro moraš razumeti, kaj narediti v določeni situaciji in kako se bo nasprotnik odzval." Prav ta kombinacija analitičnega razmišljanja, eksplozivnosti in samodiscipline jo je dvignila v evropski vrh njene kategorije.

Lia Krvina je v letu 2025 dosegla najvidnejše uspehe svoje kariere. Na evropskem mladinskem prvenstvu je osvojila bronasto medaljo, kar je njen največji dosežek doslej: "Na ta rezultat sem najbolj ponosna," poudari.

Njeni preboji na svetovno sceno pa se tu ne končajo. V Mehiki je v konkurenci najmočnejših mladih karateistk sveta osvojila prvo mesto na Svetovni ligi, pred kratkim pa še naslov vice balkanske prvakinje. Vse to je dosegla v obdobju, ko je šele prešla v novo starostno kategorijo in se sooča z izkušenejšimi tekmovalkami.

Tudi njen trener Erin Ćoralić potrjuje, da gre za izjemno športnico: "Lia je vztrajna, trmasta in neverjetno delovna. Njeni najtežji dnevi so dnevi počitka – takrat se največkrat skregava, ker je prepričana, da bi morala trenirati tudi takrat. Vedno želi analize, dodatne treninge … Na tekmovanjih se uvršča na stopničke ali tik pod njimi. Prepričan sem, da bo krojila svetovni vrh v karateju."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

V mladinski kategoriji je že na desetem mestu svetovne lestvice, kar dodatno potrjuje njeno hitro napredovanje.

Lia Krvina zase pravi, da je vztrajna, tekmovalna in zelo samokritična. "Na vsakem treningu dam vse od sebe. In potem je uspeh na tekmah neizogiben." Njen karakter je eden glavnih razlogov, da napreduje hitreje kot povprečen mladi športnik. Kot poudari trener, je perfekcionistka – usmerjena v podrobnosti, ki odločajo o vrhunskem rezultatu.

Lia Krvina ima cilje, ki se jih ne ustraši. Že zdaj jasno pove: "Moj največji cilj je osvojiti medaljo na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Dolgoročno pa nastop na olimpijskih igrah 2032."

To niso le sanje, temveč zelo realna pot mlade športnice, ki je že dosegla evropski vrh in zmagala na najmočnejši mladinski ligi na svetu.

Karate je finančno zahteven šport. Potovanja na najmočnejše svetovne lige (Španija, Filipini, Arabski emirati, Mehika …), prijavnine, priprave in oprema presegajo zmožnosti mlade športnice in njene družine. Karate zveza pa teh stroškov ne pokriva.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Lia Krvina pove, da bi sredstva namenila razvoju svoje športne kariere – predvsem potovanjem na tekmovanja svetovnih lig, ki se jih do zdaj ni mogla udeležiti. "Omogočila bi mi tudi tekmovanje na drugih celinah."

Lia Krvina ostaja zbrana in z močno željo, da napreduje in da s svojim delom navdihuje druge. Karate ji pomeni več kot tekmovanja: je disciplina, pot samospoznavanja in priložnost, da nekoč postane vzornica mlajšim karateistkam.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.

Glasovanje za Mladega upa po izboru javnosti poteka od 10. 12. 2025 ob 16.00 do 21. 12. 2025 do 16.00.