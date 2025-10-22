Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
22. 10. 2025,
10.22

54 minut

Sreda, 22. 10. 2025, 10.22

54 minut

Na SP v karateju le Jure Sluga

STA

Karate Tokio | Foto Reuters

Foto: Reuters

Kairo bo med 27. in 30. novembrom gostil svetovno prvenstvo v karateju. Na tekmovanje se je med Slovenci uvrstil le Jure Sluga, vodilni tekmovalec na svetovni lestvici do 21 let v katah.

Sluga prav te dni praznuje 21. rojstni dan in prestopa v člansko konkurenco, glede na trenutni status pa velja za velik up slovenskega karateja.

Na kvalifikacijskem turnirju v borbah in katah v Parizu so minuli teden nastopili tudi drugi reprezentanti, ki pa si poti v Egipt niso priborili.

