Na SP v karateju le Jure Sluga

Kairo bo med 27. in 30. novembrom gostil svetovno prvenstvo v karateju. Na tekmovanje se je med Slovenci uvrstil le Jure Sluga, vodilni tekmovalec na svetovni lestvici do 21 let v katah.

Sluga prav te dni praznuje 21. rojstni dan in prestopa v člansko konkurenco, glede na trenutni status pa velja za velik up slovenskega karateja.

Na kvalifikacijskem turnirju v borbah in katah v Parizu so minuli teden nastopili tudi drugi reprezentanti, ki pa si poti v Egipt niso priborili.