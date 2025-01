Lara Medved, ki jo poznamo tudi kot partnerko Modrijana Blaža Švaba, je še pred začetkom oddaje Denar pada, v kateri bo sodelovala, za Planet spregovorila o hudi prometni nesreči, ki jo je doživela in zaradi katere se je morala prenehati ukvarjati s karatejem.

"Karate mi je, poleg nekoga tam zgoraj, rešil tudi življenje. V prometni nesreči je moje telo utrpelo hude poškodbe, ki bi bile po mnenju zdravnikov lahko še hujše, če ne bi imela tako dobro utrjenih mišic in vezi. Razrezana glava, zdrobljeno uho, opečen obraz, počeno vratno vretence, zlomljena rebra, zamik križnih vretenc, telo polno vetrobranskega stekla … Zagotovo najhujša bolečina pa je bila smrt prijateljice poleg mene," je o hudi prometni nesreči spregovorila Medved.

Takoj je vedela, da je to šport zanjo

Kot je povedala, sta jo karate in meditacija, ki so jo imeli na vsakem treningu, naučila, kako pozdraviti ne samo telo, ampak tudi dušo. Dodala je tudi, da ji je njena družina ves čas rehabilitacije nudila pomoč in podporo.

S karatejem se je spoznala v prvem razredu, ko jim je mojster karateja predstavil šport in razdelil letake za trening, je povedala za Planet. "Takoj ko je prišel do mene, sem vedela, da je to 'moj' šport. In res je bil in še vedno je, saj borilne veščine niso samo treningi, ampak so način življenja, ki ga lahko prilagodiš čisto vsakemu življenjskemu obdobju," je povedala Medved, ki je karate aktivno trenirala kar 13 let. Med drugim se je udeleževala tekmovanj, osvojila je tudi naslov državne prvakinje in bila sprejeta v reprezentanco, pohvali pa se lahko tudi s sodniškim izpitom.

Medved je tudi lastnica črnega pasu. Foto: Lara Medved/osebni arhiv

Je lastnica črnega pasu

Pri šestnajstih letih je Medved naredila tudi izpit za črni pas in pridobila mojstrski naziv. "Spomnim se, da sem bila takrat najmlajša mojstrica v klubu," se je za Planet še spomnila Medved in dodala, da je v osnovnošolskih letih vsem povedala, kaj trenira, in tako so vsi točno vedeli, da z njo ni pametno "češenj zobati".

Njen sin že kaže zanimanje za karate

"S treningi sem si ustvarila tudi en kup dobrih navad, spletla ogromno lepih prijateljstev in ves čas imela ob sebi življenjskega mentorja, ki ga lahko še danes pokličem za kakšen nasvet," je še priznala Medved, ki se bo kmalu poleg dela vremenarke in nekdanje vloge voditeljice jutranje oddaje na Planet TV predstavila še v oddaji Denar pada, v kateri bo skrbela za kovček s sto tisoč evri. Oddajo bo sicer vodil David Urankar.

Kot je še dodala Medved, tudi njen sin Lev že kaže zanimanje za učenje različnih tehnik karateja, zato upa, da bo svoje športno znanje karateja lahko prenesla tudi nanj.

