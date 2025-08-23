V Tacnu podelili državne naslove slalomistom na divjih vodah

Slovenski slalomisti na divjih vodah so danes v Tacnu tekmovali za državne naslove. Ti so odšli v roke Alje Kozorog, Luke Božiča, Ajde Novak in Žige Lina Hočevarja.

Državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu je bilo odprtega tipa, tako da so priložnost za vrnitev v tekmovalni ritem pred svetovnim pokalom, ki bo na Savi med 29. in 31. avgustom, poleg slovenskih tekmovalcev izkoristili tudi predstavniki Italije, Francije, Avstrije, Španije, Brazilije, Irske, Avstralije, Kanade, Hrvaške, Nove Zelandije in Kitajske.

Tujci so se na savskih brzicah dobro znašli, saj so bili med najboljšimi v vseh kategorijah. Med kanuisti je zmaga sicer ostala doma, saj je slavil Luka Božič pred Špancem Miquelom Travejem in Italijanom Paolo Cecconom.

V konkurenci kajakašic je Brazilka Ana Satila zmagala pred slovenskima reprezentantkama Ajdo Novak in Evo Alino Hočevar, v ženskem kanuju in moškem kajaku pa so mesta pri vrhu zasedli tujci.

V kanuju so se veselile Italijanka Marta Bertoncelli ter Španki Miren Lazkano in Nuria Vilarrubla, v kajaku pa Avstrijec Felix Oschmautz, Španec Pau Echaniz in Italijan Xabier Ferrazzi.

V razvrstitvi državnega prvenstva je med kanuistkami državna prvakinja postala Alja Kozorog, za njo pa sta se zvrstili reprezentančni kolegici Eva Alina Hočevar in Lea Novak.

V ženskem kajaku je bila najboljša Ajda Novak, še eno srebrno kolajno si je priveslala Eva Alina Hočevar, bron pa Lea Novak.

V kanuju je državni prvak postal Luka Božič, ki je slavil z dobrima dvema sekundama in pol naskoka pred Žigo Linom Hočevarjem in še slabo sekundo več pred Benjaminom Savškom.

Žiga Lin Hočevar je postal članski državni prvak med kajakaši, kjer je bil dobro sekundo in pol boljši od Lana Tominca, na tretje mesto pa je priveslal Jan Ločnikar. Omenjena trojica je bila najboljša tudi med mlajšimi člani.

Žiga Lin Hočevar je postal še državni prvak med kajakaši mladinci ter državni prvak v kanuju v starostnih kategorijah mladincev in mlajših članov.

Eva Alina Hočevar je postala državna prvakinja do 23 let v kajaku in kanuju, Lea Senica pa je v obeh disciplinah postala mladinska državna prvakinja.

Na sporedu so bile tudi ekipne tekme. V kajaku so bili najboljši Celjani Jan Ločnikar, Nino Pfeifer in Lan Tominc, v kanuju predstavniki Kanu kluba Simon Žiga Lin Hočevar, Juš Javornik in Simon Hočevar, v ženskem kajaku pa so slavile predstavnike Kanu kluba Simon Eva Alina Hočevar, Lea Senica in Sara Seprenyi.

Preberite še: