Petek,
7. 11. 2025,
7.57

Vragolije na valovih

Peter Kauzer se je zabaval na poseben način #video

Peter Kauzer | Hrastničan Peter Kauzer se že vneto pripravlja na novo sezono, ob tem pa najde tudi čas za zabavo na vodi. | Foto Ana Kovač

Hrastničan Peter Kauzer se že vneto pripravlja na novo sezono, ob tem pa najde tudi čas za zabavo na vodi.

Foto: Ana Kovač

Peter Kauzer, eden najboljših kajakašev na svetu v zadnjih letih, še vedno kaže, da ima izjemen in prefinjen občutek za vodo. To je pred dnevi z izjemnim jezdenjem vala pokazal na domači reki Savi.

V jesenskih mesecih zaradi naraslih rek na svoj račun pridejo kajakaši in kanuisti na divjih vodah. Takrat mojstri divjih brzic radi izkoristijo naraslo vodo. S tem ohranjajo občutek in se ob tem še kako zabavajo.

Da se zna še vedno zabavati, je dokazal tudi slovenski kajakaš Peter Kauzer. Ta pri 42 letih še vedno navdušuje z rezultati. Na zadnjem svetovnem prvenstvu je osvojil 6. mesto, z malce sreče pa bi se lahko povzpel tudi na stopničke.

Peter Kauzer se zna zabavati tudi brez vrat. | Foto: Nina Jelenc Peter Kauzer se zna zabavati tudi brez vrat. Foto: Nina Jelenc Hrastničan pa tokrat ni navduševal med slalomskimi vrati, kot smo od njega vajeni, ampak na visokih valovih v domačem Hrastniku. V čolnu se je zabaval na način, ki ga ne vidimo ravno pogosto, in se odločil za vragolijo, ki je ne zmore ravno vsak. Srebrni olimpijec iz Ria je namreč vzvratno zapeljal v val in mojstrsko jezdil na njem, ob tem pa se očitno zelo zabaval.

A daleč od tega, da se Kauzer v teh dneh samo zabava, saj se je že začel pripravljati na novo sezono. V tem obdobju so pri njem na sporedu bazični treningi.

