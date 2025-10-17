"Nimam kaj obžalovati," nam je v pogovoru zaupal Benjamin Savšek, zadnja leta eden najboljših kanuistov na divjih vodah. Z njim smo spregovorili o ponesrečeni odločitvi, nadaljnjih načrtih in o pogumu njegove hčerke ter zagrizenega sina.

Sezone je konec, Benjamin Savšek pa je po koncu zadnje tekme v tej sezoni verjetno nekoliko zmajeval z glavo. Sezona je bila vse prej kot slaba, ampak slovenski kanuist je iz prejšnjih sezon navajen, da se na največjih tekmah v posamični konkurenci zavihti povsem na vrh ali pa vsaj na stopničke. Tega v letošnji sezoni na pomembnih tekmah ni bilo, k temu pa je nekoliko pripomogla napačna izbira modela čolna.

"Na začetku sezone sem se precej ukvarjal z menjavo modela čolna, ampak na koncu sem ugotovil, da mi je prejšnji model, ki ga veslam že 15 let, najbolj ustrezal oziroma sem nanj najbolj navajen. Pri novem modelu sem upal, da bo imel določene izboljšave in se bo to poznalo v mojih vožnjah, a enostavno se nisem najbolj znašel. V drugi polovici sezone sem veslal s starim modelom čolna in hitro sem ga osvojil. Ravno zdaj po končani sezoni razmišljamo, ali bomo še kaj izboljšali na starem modelu čolna," nam je na začetku povedal Savšek, ki ob tem poudarja, da vseeno ni vse v čolnu, ampak je pomembno tudi, kdo v njem sedi.

"Letošnja sezona sicer ni bila zelo slaba, ampak ni bilo tistega, s čimer bi lahko na sezono postavil piko na i." Foto: Ana Kovač

Vseeno si želi več

Sam pravi, da ob napačni odločitvi ničesar ne obžaluje, saj nov model čolna vendarle ni bil tako slab, kot se morda zdi na prvi pogled. Vseeno se je z njimi uvrstil v finale evropskega prvenstva.

"Samo nekatere stvari sem pogrešal pri novem modelu in v stari model sem bolj prepričan. Letošnja sezona sicer ni bila zelo slaba, ampak ni bilo tistega, s čimer bi lahko na sezono postavil piko na i. Ne evropskem in svetovnem prvenstvu sem bil v finalu, dosegli smo dve ekipni medalji, tako da ni bilo spet tako slabo. Vsekakor pa se želim za prihodnjo sezono še bolje pripraviti in priti na stopničke."

Rad bi bil bližje domu in družini Ni mu več do dolgih potovanj. Foto: Bojan Puhek

Njegova zadnja letošnja tekma je bila svetovno prvenstvo v Avstraliji, kjer je bil deveti. Beni, kot ga kličejo, je pričakoval več. Ravno v tem obdobju se svojim dolgoletnim trenerjem, Jožetom Vidmarjem, pogovarjajo, kako in kaj naprej.

"Ni še nič dokončno. Tudi ne vem še, kam bom šel na priprave čez zimo. Ali trenirati doma, v Evropi ali kje drugje. Skratka neke smernice imamo. Razmišljam, da bi letos bolj treniral na evropskih progah … Ni mi ravno za dolga potovanja in ne želim biti dolgo od doma. Včasih mi res ustreza, da sem bližje družini in domu," nam je povedal olimpijski prvak iz Tokia.

Ne zatiska si oči

Savšek si ravno tako ne zatiska oči pred mladimi tekmeci in novo tehniko, ki jo bo primoran do neke mere tudi sam osvojiti. Zaveda se, da bo moral na tekmah še bolj "gristi" od štarta do cilja. "Mladi so namreč brezkompromisni in zelo grizejo. Tudi menjava vesla na drugo stran je zelo učinkovit način. Sam sem že poskušal to tehniko, vendar še nisem tako prepričan, da bi jo uporabljal tudi na tekmah. Čez zimo se bomo poskušali posvetiti tudi temu, da bi v kakšni kombinaciji zamenjal stran vesla in bi bil zaradi tega še hitrejši."

Še lepše mu je, če se lahko pridruži hčerki in sinu, ki sta se prav tako posvetila temu športu. Foto: Bojan Puhek

Hčerka pogumna, sin pa navdušen

Po dolgi in naporni sezoni si tudi on rad vzame čas za počitek, a pri 38-letnem Ljubljančanu gre za aktiven počitek. Če so dobri pogoji, se rad odpravi na surfanje, rad je na kolesu in predvsem rad gre rad veslat za svojo dušo. Še lepše je, če se lahko pridruži hčerki in sinu, ki sta se prav tako posvetila temu športu.

"Imata super družbo in oba rada hodita na treninge in tekme. Hčerka hodi na tekmovanja, je zelo pogumna, saj je šla že čez tacensko zapornico. Predvsem mi je všeč, da sta aktivna in da uživata. Torej da se poleg šole ukvarjata še s kakšno aktivnostjo. Bomo pa videli, kam ju bo to pripeljalo. Tudi za sina lahko rečem, da je čisto navdušen in ravno zdaj malo gledamo za opremo čez zimo."

