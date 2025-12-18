Jakov Fak ostaja motiviran: Ni predaje, vrnil se bom

"Ostajam motiviran in vrnil se bom, ko bo zdravstveno stanje to omogočalo," je preko družbenih omrežij sporočil najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak, ki je moral zaradi poškodbe meniskusa na začasen prisilni premor. Nad olimpijskimi igrami, ki jih bosta februarja prihodnje leto gostila Milano in Cortina d'Ampezzo, še nikakor ni obupal. "Upam, da se bom na sneg vrnil v drugi polovici januarja," pravi.

Olimpijsko biatlonsko sezono 2025/26 je Jakov Fak začel pod pričakovanji, predvsem v tekaškem delu mu ni šlo po željah in po drugi postaji svetovnega pokala v Hochfilznu se je odločil za premor, razlog zanj pa je bila odkrita poškodba meniskusa. "V pripravljalnem obdobju sem opravil vse predvidene treninge skladno z načrtom, v jesenskem času pa sem začel čutiti bolečino v desnem kolenu. Pri treningu se to ni tako poznalo, na tekmah, kjer je vse na maksimumu, pa je bil to velik hendikep in enostavno nisem mogel teči hitreje," je povzel težaven začetek sezone.

V Avstriji je nato opravil dodatne zdravniške preglede, ki so potrdili zle slutnje. Čeprav je poskušal stisniti zobe in nadaljevati treninge, se je stanje zgolj slabšalo, zato je moral hitro sprejeti odločitev. S slovensko reprezentanco tako ni odpotoval na tretjo postajo svetovnega pokala v Annecy, najverjetneje pa bo moral izpustiti tudi prvi dve postaji v letu 2026 v Oberhofu in Ruhpoldingu.

"Opravil bom manjši operativni poseg, ki bo zahteval približno dva tedna mirovanja, nato pa bom nadaljeval aktivno rehabilitacijo. Upam, da se bom vrnil na sneg v drugi polovici januarja," pravi 38-letni as. Tekme v Oberhofu bodo na sporedu od 8. do 11. januarja 2026, v Ruhpoldingu pa od 14. do 18. januarja. Če Faku povratek ne bo uspel do bavarskega prizorišča, ima pred olimpijskimi igrami (biatlonske tekme v Antholzu bodo od 8. do 21. februarja) še zadnjo priložnost v svetovnem pokalu na Češkem. V Novem Mestu bo biatlonski svetovni pokal od 22. do 25. januarja.

"Ostajam motiviran in vrnil se bom, ko bo zdravstveno stanje to omogočalo. Hvala vsem za podporo, ni predaje," je še odločen Fak, nosilec bronastega olimpijskega odličja iz Vancouvra 2010 in srebrnega iz Pjongčanga 2018. Igre Milano Cortina 2026 bodo njegove zadnje v karieri, je poudaril že večkrat. Upajmo, da mu bo vrnitev uspela še pravočasno.

