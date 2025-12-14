Po težavah Jakova Faka Slovenija deseta, zmaga Norveški

Norvežani so zmagovalci štafetne preizkušnje za svetovni pokal biatloncev v avstrijskem Hochfilznu. Razliko so Skandinavci naredili v tretji predaji, na koncu pa zanesljivo prehiteli Francijo in Švedsko. Slovenija je po težavah Jakova Faka v drugi predaji preizkušnjo sklenila na desetem mestu.

Slovenska četverica v postavi Miha Dovžan, Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko je bila po Östersundu tudi na drugi štafeti na koncu deseta, čeprav je po polovici kazalo precej slabše. Ciljno črto je prečkala 3:25 minute za zmagovalci Norvežani.

Miha Dovžan je z dvema popravama solidno opravil svoj nastop. "Danes sem zadovoljen. Moral sem popraviti slab vtis iz Östersunda. Dobro sem se počutil tekaško in vedno šel čez z eno popravo," je bil vesel Dovžan, ki je Faku štafetno palico predal kot sedmi s 35 sekundami zaostanka, se je izkušenemu slovenskemu biatloncu podrlo že v streljanju leže.

Fak je moral namreč kar dvakrat v kazenski krog, s čimer je padel na 17. mesto. Tudi ob dodatnem strelu stoje je Vidmarju predal kot 16. z zaostankom več kot dveh minut in 20 sekund.

"Danes je bilo počutje boljše, a imam težave in ne morem teči hitreje. Največje težave pa sem imel v streljanju leže. V takšnih pogojih iti v dva kazenska kroga je katastrofa. Vse, kar sem pridobil, sem nato izgubil," je bil po tekmi v izjavi za krovno zvezo realen Fak.

Vidmar pa je dodal, da je nastopil zelo sproščen. "Dober dan, lepo vreme in dobre smuči. Mogoče dve napaki leže, kjer ne najdem pravega občutka. Sicer pa sem bil zelo sproščen. Poskusil sem dodati, kar sem lahko in sem zadovoljen," je dejal Vidmar, ki je nato z dvema popravama leže in popolnim streljanjem stoje pridobil tri mesta.

Lovro Planko je v zadnji predaji pridobil še nekaj mest in z rojaki končal na desetem. Foto: Guliverimage

V zadnji predaji pa je Lovro Planko kljub trem popravam pridobival v teku in reprezentanci v zadnjem krogu zagotovil deseto mesto.

"Rad bi sicer videl, da bi predajo dobil v malce boljšem položaju. Težko je v ozadju loviti. Danes je bila borba na strelišču in na progi. Sam sem naredil dobro, a bi stoje moral oddelati bolje, ker sem izgubil tudi možnost za še boljša mesta," pa je dodal Planko.

V boju za zmago je do odločitve prišlo v tretji predaji, ko je veliko razliko naredil Sturla Holm Laegreid. Slednji je bil precej hitrejši v teku od Francoza Quentina Fillona Mailleta, zadnjemu članu reprezentance Vetleju Sjaastadu Christiansenu pa je pritekel 54 sekund naskoka.

Norvežani so nato zanesljivo ostali prvi in slavili še drugo štafetno zmago v sezoni. V prejšnjem tekmovalnem obdobju petkrat najboljši Francozi so tokrat končali drugi z zaostankom 43 sekund.

V boju za tretje mesto pa je bila v četveroboju z ZDA, Nemčijo in Italijo najboljša Švedska s hitrim Sebastianom Samuelssonom. Na koncu je zaostala 1:06 minute.

Naslednje tekme svetovnega pokala bodo od četrtka naprej v francoskem Annecyju.

Izidi, štafeta, 4 x 7,5 km: 1. Norveška 1:11:54,8 (0+3)

(Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid,

Vetle Sjaastad Christiansen)

2. Francija + 43,1 (0+8)

(Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet,

Eric Perrot)

3. Švedska 1:05,7 (0+9)

(Jesper Nelin, Malte Stefansson, Martin Ponsiluoma,

Sebastian Samuelsson)

4. ZDA 1:14,5 (0+7)

5. Nemčija 1:20,0 (1+11)

6. Italija 2:57,4 (1+8)

7. Ukrajina 3:09,6 (0+6)

8. Estonija 3:12,7 (0+8)

9. Češka 3:12,8 (3+9)

10. Slovenija 3:25,0 (2+11)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar, Lovro Planko)

...

