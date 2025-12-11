Biatlonke in biatlonce čaka pester konec tedna, ki bo za mlado Slovenko Elo Sever prav poseben, saj bo v Hochfilznu debitirala v svetovnem pokalu.

Najboljši biatlonci in biatlonke so zbrani na drugi postaji sezone svetovnega pokala v Hochfilznu. Glavni trener slovenske ekipe Janez Marič je v primerjavi s tekmami v Östersundu opravil eno menjavo v ekipi, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenija.

Ognjeni krst med elito bo v Avstriji doživela 19-letna Ela Sever, ki je v ekipi zamenjala Živo Klemenčič. Ob njej bodo v ženski konkurenci tekmovale še Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Lena Repinc.

V slovenski moški ekipi ni nobene spremembe, tako da bodo spet na delu Jakov Fak, Miha Dovžan, Toni Vidmar, Lovro Planko in Matic Bradeško.

Najboljše na svetu v Hochfilznu najprej v petek čaka sprint, nato pa bosta sledili še zasledovalni in štafetni preizkušnji v soboto in nedeljo.

Na Južnem Tirolskem pokal IBU

Že danes se bo v Ridnaunu, kamor je odpotovala slovenska ekipa B, začel pokal IBU. Na individualni, sprinterski in zasledovalni tekmi bodo tako tekmovali Mark Vozelj, Tadej Repnik, Jaka Kračman, Matic Repnik, Živa Klemenčič in Kaja Marič.

Mladinci so zbrani v Švici v Gomsu, kjer je na sporedu prvo tekmovanje v pokalu IBU Junior. Do nedelje se bodo pomerili na dveh tekmah v sprintu in na tekmi s skupinskim startom. Slovensko ekipo sestavljajo Aleš Omejc, Ruj Simič Grošelj, Jaka Pilar, Drejc Meglič, Gregor Rupnik, Nejc Einhauer, Manca Caserman, Kiara Hace, Nina Pogačnik, Nikita Funda, Ajda Špitalar in Nika Pelan.

