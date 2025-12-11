Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
11. 12. 2025,
12.01

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Anamarija Lampič Anamarija Lampič Polona Klemenčič Jakov Fak Jakov Fak svetovni pokal biatlon Ela Sever

Četrtek, 11. 12. 2025, 12.01

6 minut

Biatlonska karavana svetovnega pokala je zbrana v Hochfilznu

Ela Sever bo debitirala v svetovnem pokalu

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ela Sever | Biatlonka Ela Sever bo debitirala v svetovnem pokalu. | Foto Aleš Fevžer

Biatlonka Ela Sever bo debitirala v svetovnem pokalu.

Foto: Aleš Fevžer

Biatlonke in biatlonce čaka pester konec tedna, ki bo za mlado Slovenko Elo Sever prav poseben, saj bo v Hochfilznu debitirala v svetovnem pokalu.

Najboljši biatlonci in biatlonke so zbrani na drugi postaji sezone svetovnega pokala v Hochfilznu. Glavni trener slovenske ekipe Janez Marič je v primerjavi s tekmami v Östersundu opravil eno menjavo v ekipi, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenija.

Ognjeni krst med elito bo v Avstriji doživela 19-letna Ela Sever, ki je v ekipi zamenjala Živo Klemenčič. Ob njej bodo v ženski konkurenci tekmovale še Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Lena Repinc. 

V slovenski moški ekipi ni nobene spremembe, tako da bodo spet na delu Jakov Fak, Miha Dovžan, Toni Vidmar, Lovro Planko in Matic Bradeško.

Najboljše na svetu v Hochfilznu najprej v petek čaka sprint, nato pa bosta sledili še zasledovalni in štafetni preizkušnji v soboto in nedeljo.

Na Južnem Tirolskem pokal IBU

Že danes se bo v Ridnaunu, kamor je odpotovala slovenska ekipa B, začel pokal IBU. Na individualni, sprinterski in zasledovalni tekmi bodo tako tekmovali Mark Vozelj, Tadej Repnik, Jaka Kračman, Matic Repnik, Živa Klemenčič in Kaja Marič

Mladinci so zbrani v Švici v Gomsu, kjer je na sporedu prvo tekmovanje v pokalu IBU Junior. Do nedelje se bodo pomerili na dveh tekmah v sprintu in na tekmi s skupinskim startom. Slovensko ekipo sestavljajo Aleš Omejc, Ruj Simič Grošelj, Jaka Pilar, Drejc Meglič, Gregor Rupnik, Nejc Einhauer, Manca Caserman, Kiara Hace, Nina Pogačnik, Nikita Funda, Ajda Špitalar in Nika Pelan. 

Preberite še:

Lena Repinc
Sportal Izjemno napet boj za zmago, zanesljiva Lena Repinc do izida kariere
Johan-Olav Botn
Sportal Norveška ima novega šampiona, Slovenec navdušil s športno potezo
Suvi Minkkinen
Sportal Suvi Minkkinen do premierne zmage, slab strelski dan Slovenk
Johan-Olav Botn
Sportal Nova zmaga Botna, Slovenci skromni
Lisa Theresa Hauser
Sportal Avstrijka v napetem finišu do zmage, dve Slovenki do točk
Jakov Fak
Sportal Prva zmaga za Francijo, Jakov Fak pridobil kar 21 mest
Anamarija Lampič Anamarija Lampič Polona Klemenčič Jakov Fak Jakov Fak svetovni pokal biatlon Ela Sever
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.