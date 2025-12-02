Izjemno napet boj za zmago, zanesljiva Lena Repinc do izida kariere

Danes so s 15-kilometrsko posamično tekmo svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem opravile biatlonke. Zmagala je južnotirolska zvezdnica Dorothea Wierer (43:08, 0/2), ki je za vsega tri desetinke sekunde premagala Finko Sonja Leinamo (43:08, 3/1), tretje mesto pa je zasedla Francozinja Camille Bened (43:16, 4/1). Najboljša izmed štirih Slovenk je bila Lena Repinc na 16. mestu (+2:15, 7/2), kar je njena najboljša uvrstitev v karieri. Polona Klemenčič se je do točk prebila z 20. mestom (+2:33, 7/4). Anamarija Lampič je bila brezhibna v streljanju leže, stoje pa je mimo tarč poslala kar sedem strelov in tekmo končala na 45. mestu, Živa Klemenčič je bila 100.

Slovenke so odlično začele z najdaljšo biatlonsko preizkušnjo, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Lena Repinc so bile na prvem strelskem postanku brezhibne, Lampič je bila za nameček še najhitrejša na progi in s Polono sta vodili tudi pred izjemnimi tekmicami iz prve jakostne skupine. Živa Klemenčič se je že na prvem postanku z dvema zgrešenima streloma oddaljila od mest, ki prinašajo točke svetovnega pokala.

Lena Repinc obdržala zbranost

Poloni Klemenčič se na drugem strelskem postanku (stoje) ni izšlo najboljše, zgrešila je dva strela in si prislužila dve minuti pribitka, še ena več je z nenatančnim streljanjem doletela Lampič in najbolj izkušeni Slovenki sta zdrsnili po razpredelnici. Izjemno zbranost pa je na strelišču pokazala Repinc, še enkrat pobelila vseh pet tarč in začasno napredovala celo na tretje mesto. Živa Klemenčič je s še štirimi zgrešenimi streli zdrsnila čisto na rep razpredelnice.

Anamariji Lampič se je povsem zalomilo

Na tretjem strelskem postanku si je Polona Klemenčič prislužila še eno minuto pribitka, Lampič se je v streljanju leže spet odlično odrezala in nadaljevala brez dodatne časovne kazni, na progi pa je nekoliko izgubljala mlada Bohinjka Repinc, ki pa je počasnejši tek nadoknadila z res vrhunskim streljanjem in je bila tudi po 15 oddanih strelih še brez napake. Lampič je spet zatajila pri streljanju stoje, na zadnjem strelskem postanku zadela en sam strel in močno zdrsnila po razpredelnici. Dva zgrešena strela je imela tudi Repinc, ki je prav tako izgubila nekaj mest, a vseeno ostala dokaj visoko.

Dorothea Wierer je preprečila senzacijo. Foto: Reuters

Polona Klemenčič hitra v teku, Repinc najboljša Slovenka

Na zadnjem, četrtem postanku na danes precej vetrovnem strelišču si je Polona Klemenčič prislužila še eno minuto pribitka in se proti cilju pognala z skupno štirimi zgrešenimi streli. V teku pa je bila 28-letna Gorenjka danes izjemna, za seboj je pustila tudi precej tekmic, ki so bile na strelišču uspešnejše, tekmo pa končala na 20. mestu. Najboljša slovenska reprezentantka je bila tako 22-letna Lena Repinc na 16. mestu. S tem je za dve mesti izboljšala svojo najboljšo uvrstitev v karieri. Lampič (45.) in Živa Klemenčič (100.) sta ostali brez točk svetovnega pokala.

Izjemno napet pa je bil boj za zmago, v katerem je južnotirolska zvezdnica Dorothea Wierer le za tri desetinke sekunde premagala Finko Sonjo Leinamo. Tretje mesto je zasedla Francozinja Camille Bened.

Östersund, posamična tekma, 15 kilometrov: 1. Dorothea Wierer (Ita) 43:48,0 (2)

2. Sonja Leinamo (Fin) + 0,3 (1)

3. Camille Bened (Fra) 8,4 (1)

4. Lou Jeanmonnot (Fra) 31,3 (2)

5. Hanna Öberg (Šve) 34,3 (3)

6. Maya Cloetens (Bel) 37,7 (1)

7. Amy Baserga (Švi) 47,5 (2)

8. Elvira Öberg (Šve) 51,6 (3)

9. Anna Magnusson (Šve) 1:01,8 (2)

10. Lisa Vittozzi (Ita) 1:02,8 (3)

...

16. Lena Repinc (Slo) 2:15,7 (2)

20. Polona Klemenčič (Slo) 2:33,7 (4)

45. Anamarija Lampič (Slo) 4:48,6 (7)

100. Živa Klemenčič (Slo) 13:05,7 (9)

