Avtor:
STA

Sobota,
10. 1. 2026,
16.18

21 minut

Oberhof, svetovni pokal, biatlon

Slovenske biatlonke celo v boju za stopničke, na koncu pa sedme

Oberhof, biatlon, štafeta Francije | Suverene zmage so se veselile francoske biatlonke. | Foto Guliverimage

Suverene zmage so se veselile francoske biatlonke.

Foto: Guliverimage

Slovenska ženska biatlonska reprezentanca v postavi Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Manca Caserman je na tekmi svetovnega pokala v nemškem Oberhofu zasedla sedmo mesto na štafetni preizkušnji 4 x 6 km. Slovenke so zgrešile 15 strelov, ob dodatnem kazenskem krogu pa so za prvouvrščenimi Francozinjami zaostale za 2:58,3 minute.

Lena Repinc
Sportal Strelsko brezhibna Lena Repinc tokrat najboljša med Slovenkami

Za Francozinjami (1:18:21,9/8), ki so nastopile v postavi Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon, so se uvrstile Norvežanke (+53,7/7) in Nemke (+1:28,4/13).

Slovenske biatlonke so bile vse do zadnje predaje v igri za stopničke. Repinc je zgrešila le en strel, Lampič je kljub petim zgrešenim strelom predala kot tretja, Klemenčič pa je s štirimi popravami zdrsnila na četrto mesto.

V zadnji predaji je novinka na največji sceni Caserman že na prvem strelskem postanku v ležečem položaju zgrešila tri strele in nato morala v kazenski krog, v stoječem položaju pa je nato zgrešila še dva strela.

Devetnajstletna Manca Caserman je v Oberhofu debitirala v svetovnem pokalu. | Foto: Guliverimage Devetnajstletna Manca Caserman je v Oberhofu debitirala v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Naslednje tekme svetovnega pokala bodo med 16. in 18. januarjem na sporedu v nemškem Ruhpoldingu.

Izidi, štafeta, 4 x 6 km:

1. Francija                     1:18:21,9/8
(Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon)
2. Norveška                       +   53,7/7
3. Nemčija                         1:28,4/13
...
7. Slovenija                       2:58,3/15
(Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Manca Caserman)
...

Svetovni pokal, skupno:

1. Lou Jeanmonnot (Fra)                 522 točk
2. Maren Kirkeeide (Nor)                448
3. Suvi Minkkinen (Fin)                 428
4. Anna Magnusson (Šve)                 400
5. Dorothea Wierer (Ita)                363
6. Elvira Öberg (Šve)                   330
7. Hanna Öberg (Šve)                    330
8. Camille Bened (Fra)                  328
9. Lisa Vittozzi (Ita)                  304
10. Justine Braisaz-Bouchet (Fra)        259
...
22. Polona Klemenčič (Slo)               138
48. Lena Repinc (Slo)                     44
54. Anamarija Lampič (Slo)                33
...

