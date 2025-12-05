Suvi Minkkinen do premierne zmage, slab strelski dan Slovenk

Finka Suvi Minkkinen je zmagovalka biatlonskega sprinta za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. S prvo zmago finske tekmovalke se nadaljujejo presenečenja v olimpijski sezoni 2025/26. Anamarija Lampič na 36. mestu, Polona Klemenčič na 41. in Lena Repic na 50. so se uvrstile na nedeljsko zasledovanje. Živa Klemenčič je bila 93.

Zmagovalni oder so zasedle tekmovalke z brezhibno opravljeno nalogo na strelišču. Najhitrejša med njimi je bila 30-letna Suvi Minkkinen, ki si je na 7,5 km dolgi progi nabrala 16,6 prednosti pred Švedinjo Anno Magnusson in 20,8 pred Francozinjo Oceane Michelon. Tik pod zmagovalnim odrom je s 100-odstotnim streljanjem končala 31-letna Avstrijka Lisa Theresa Hauser.

Slovenke je na Švedskem pokopalo slabo streljanje, z dobrim tekom pa so vendarle rešile nekaj točk svetovnega pokala.

Slovenke je pokopalo slabo streljanje, Lampič je morala petkrat v kazenski krog. Foto: Guliverimage Anamarija Lampič je bila na strelskih nastopih le polovično uspešna, nato pa v smučini reševala izgubljeno. S strelišča je šla po drugem nastopu šele na 67. mesto, pridobila pa kar 37 mest za pet novih točk svetovnega pokala. Tudi Polona Klemenčič je pridobivala in po dveh kazenskih krogih napredovala s 46. na 41. mesto.

Lena Repinc je zgrešila vsega eno tarčo in vsekakor ni med tistimi, ki so bile s tekom zadovoljne. Živa Klemenčič pa se je ekipi pridružila iz reprezentance B in tri zgrešene tarče so bile preveč, da bi lahko računala na uvrstitev med najboljših 60 in nastop na nedeljski tekmi.

"Tekaško je bila do zdaj še čisto vsaka tekma dobra, tudi danes. Strelsko pa se mi danes že leže ni izšlo, kar me je kar malce potrlo. Stoje pa mi na tem prizorišču še ni steklo. Upam, da bo v nedeljo dan, ko se mi bo vse poklopilo. Mislim, da smo poleti dobro delali in gremo naprej. Tudi rezultati bodo prišli," je obžalovala Lampič, ki je bila sicer v smučini spet hitra kot raketa.

"Žal se ni izšlo po naših željah"

"Ženski sprint je za nami. Žal se ni izšel po naših željah. Ana in Polona sta bili sicer hitri v smučini, a predvsem Ana je na strelišču naredila preveč napak. Glede na to, da je do današnjega dne v leže streljala skoraj brezhibno, si je danes privoščila dve napaki in nato še tri stoje. Kljub najhitrejšemu teku je to zadostovalo le za 36. mesto. Polona je dobro izgledala v smučini. Žal se ji stoje ni izšlo. Lena Repinc je tekmovala solidno. Ta proga je nekoliko lažja od tiste daljše in se na njej ne znajde. So kratki klanci in ni tako izrazita v teku. Živa Klemenčič je tekmovala v svojih zmožnostih," je za Smučarsko zvezo Slovenije ocenil glavni trener slovenske reprezentance Janez Marič.

Minkkinen je z zmago prevzela tudi vodstvo v svetovnem pokalu, kjer ima s 116 točkami dve točki več od italijanske veteranke Dorothee Wierer, zmagovalke posamične tekme, ki pa je bila danes le 17. Med Slovenkami je najvišje Lena Repinc na 28. mestu, Polona Klemenčič je 32. in Lampič z današnjimi točkami 53.

Na tekmi je zaradi bolezni manjkala lanska zmagovalka svetovnega pokala Nemka Franziska Preuss.

V soboto bo v Östersundu še moški 10-kilometrski sprint.

Izidi, šprint, 7,5 km: 1. Suvi Minkkinen (Fin) 20:11,9 (0)

2. Anna Magnusson (Šve) + 16,6 (0)

3. Oceane Michelon (Fra) 20,8 (0)

4. Lisa Theresa Hauser (Avt) 29,5 (0)

5. Elvira Öberg (Šve) 44,5 (1)

6. Joanna Jakiela (Pol) 47,1 (0)

7. Maren Kirkeeide (Nor) 49,5 (1)

8. Julia Tannheimer (Nem) 50,8 (1)

9. Ella Halvarsson (Šve) 53,2 (0)

10. Lotte Lie (Bel) 53,4 (0)

...

36. Anamarija Lampič (Slo) 1:40,2 (5)

41. Polona Klemenčič (Slo) 1:47,9 (2)

50. Lena Repinc (Slo) 1:57,8 (1)

93. Živa Klemenčič (Slo) 3:51,6 (3) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Suvi Minkkinen (Fin) 116 točk

2. Dorothea Wierer (Ita) 114

3. Anna Magnusson (Šve) 109

4. Camille Bened (Fra) 93

5. Elvira Öberg (Šve) 87

6. Lou Jeanmonnot (Fra) 85

7. Oceane Michelon (Fra) 83

8. Sonja Leiamo (Fin) 75

9. Maren Kirkeeide (Nor) 70

10. Amy Baserga (Švi) 57

...

28. Lena Repinc (Slo) 25

32. Polona Klemenčič (Slo) 21

53. Anamarija Lampič (Slo) 5

