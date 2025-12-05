Hokejisti HK Olimpija, ki jih je okrepil napadalec Jan Drozg , bodo ob 19.15 gostili velikega tekmeca iz Beljaka. Ljubljančani na obračunu ne bodo mogli računati na branilca Andrewa MacWilliama, ki si je po sredini tekmi prislužil eno tekmo prepovedi in 200 evrov denarne kazni, bo pa v postavi Drozg.

Ljubljansko moštvo je tekmovalni teden začelo z gostovanjem v Szekesfehervarju, kjer je po slabši predstavi izgubilo z 1:3. Za eno tekmo pa je izgubilo tudi branilca Andrewa MacWilliama. Liga je v četrtek sporočila, da je njegov vložek, ko je v predel vratu zadel Rolanda Kissa, pod drobnogled vzel oddelek za varnost igralcev hokejske lige ICE.

Ta je odločil, da je šlo za neprevidno igro hokejista Olimpije, in njegovo potezo opredelil kot nedovoljen udarec v glavo ali vrat tekmeca, ki bi se mu lahko izognil.

Glede na to, da MacWilliam še ni prejel nobene kazni, je suspendiran za eno tekmo, prejel pa je še 200 evrov denarne kazni.

Opredelitev prekrška in kazni MacWilliamu:

Dve zmagi Olimpije

Olimpija po reprezentančnem premoru točke zbira po sistemu toplo-hladno, zmaga-poraz. V sredo je izgubila na Madžarskem in na lestvici zdrsnila na četrto mesto. Za vodilnim Gradcem s tekmo več zaostaja pet točk.

Olimpija je na obeh medsebojnih srečanjih te sezone zmagala. Foto: Aleš Fevžer

Zvečer bo na svojem ledu pričakala Beljak, ki je pred prihodom v Ljubljano končal niz treh porazov, v nadaljevanju sezone pa zaradi težje poškodbe ne bo več mogel računati na kapetana Alexandra Rauchenwalda. Imajo pa Korošci novega trenerja, Pierre Allard jih je prvič vodil sredi tedna, ko so s 4:1 premagali Bolzano.

Drozg bo v postavi Jan Drozg bo zvečer v postavi. Foto: Facebook HK Olimpija

Olimpija in Beljak sta se v tej sezoni pomerila dvakrat. Sredi septembra so Ljubljančani doma visoko zmagali (7:2), pred dvema tednoma pa so zmaji tesno slavili tudi na Koroškem (3:2).

Zeleno-beli tabor je v četrtek uradno naznanil, da se je okrepil s slovenskim napadalcem Janom Drozgom, ki se po sezoni 2020/21 vrača v dres Olimpije in s katerim so po besedah direktorja Anžeta Ulčarja zapolnili vsa igralna mesta. Drozg bo zvečer že igral.

Cooper upa na boljšo predstavo, kot je bila na Madžarskem

"Pričakujemo zahtevno tekmo. Želeli se bodo maščevati za zadnji poraz. Prav tako imajo novega trenerja, kar ponavadi da ekipi dodatno energijo, iskrico. Mi na zadnji tekmi nismo igrali dobro, tako da želimo odgovoriti z dobro predstavo. Lepo bo znova igrati pred domačimi gledalci, z novim igralcem, ki bi lahko bil, kar zadeva tekmovalni ritem, malo zarjavel, a gre za dobrega drsalca in spretnega hokejista. Poskušali se bomo vrniti na zmagovito pot," je pred večerno tekmo v klubski mikrofon dejal glavni trener Olimpije Ben Cooper.

Ben Cooper Foto: Aleš Fevžer

Ponovitev zadnjega finala

V Salzburgu bo zvečer ponovitev zadnjega finala med rdečimi biki in Celovcem (Luka Gomboc, Jan Muršak – po poškodbi se je vrnil na treninge), Ferencvaros gosti Pustertal (Rok Tičar), Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan) bo pričakal Vorarlberg, Dunaj pa Bolzano.

ICEHL, 5. december:

Lestvica:

Preberite še: