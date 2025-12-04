Hokejisti HDD Jesenice so v torek potrdili napredovanje v finale državnega hokejskega prvenstva, v katerem je že čakal favorizirani branilec naslova HK Olimpija. Finale 34. državnega prvenstva v samostojni Sloveniji se bo začel 13. januarja prihodnje leto v Tivoliju. Igrali bodo na tri zmage, prvak bo znan najpozneje 21. januarja. Olimpija (različni pravni subjekti) je v samostojni Sloveniji osvojila 20 naslovov, Jeseničani 13.

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so si napredovanje zagotovili brez poraza – eno od štirih zmag so dosegli brez boja, ki bi moral biti na Jesenicah –, člani HDD Jesenice pa so si finale zagotovili z dvema zmagama nad HK Triglav Kranj.

Večna tekmeca se bosta tako po pričakovanju pomerila v finalu, v katerem bo izraziti favorit Olimpija. Vse skupaj se bo začelo 13. januarja v Tivoliju. Najhitreje bi bil prvak lahko znan 17. januarja, najpozneje pa 21. januarja.

Pri Hokejski zvezi Slovenije so zapisali, da se v primeru neodločenega rezultata po 60 minutah na prvi tekmi igra petminutni podaljšek s po tremi igralci v polju in vratarjem do "zlatega gola" oziroma pet minut, nakar se izvajajo kazenski streli: prva serija po pet kazenskih strelov izmenično, nato po potrebi po en kazenski strel izmenično do zmage.

Na odločilnih tekmah finala se ob neodločenem rezultatu po 60 minutah igra podaljšek s štirimi igralci v polju in vratarjem do "zlatega gola" oziroma deset minut, nakar se izvajajo kazenski streli: prva serija po pet kazenskih strelov izmenično, nato po potrebi po en kazenski strel izmenično do zmage.

Spored finala državnega prvenstva Torek, 13. januar 2026

HK Olimpija Ljubljana – HDD Jesenice Četrtek, 15. januar 2026

HDD Jesenice – HK Olimpija Ljubljana Sobota, 17. januar 2026

HK Olimpija Ljubljana – HDD Jesenice Ponedeljek, 19. januar 2026*

HDD Jesenice – HK Olimpija Ljubljana Sreda, 21. januar 2026*

HK Olimpija Ljubljana – HDD Jesenice *če bo potrebno