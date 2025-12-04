Četrtek, 4. 12. 2025, 16.59
Termini finala državnega hokejskega prvenstva
Olimpija in Jesenice bosta boj za naslov odprla sredi januarja
Hokejisti HDD Jesenice so v torek potrdili napredovanje v finale državnega hokejskega prvenstva, v katerem je že čakal favorizirani branilec naslova HK Olimpija. Finale 34. državnega prvenstva v samostojni Sloveniji se bo začel 13. januarja prihodnje leto v Tivoliju. Igrali bodo na tri zmage, prvak bo znan najpozneje 21. januarja. Olimpija (različni pravni subjekti) je v samostojni Sloveniji osvojila 20 naslovov, Jeseničani 13.
Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so si napredovanje zagotovili brez poraza – eno od štirih zmag so dosegli brez boja, ki bi moral biti na Jesenicah –, člani HDD Jesenice pa so si finale zagotovili z dvema zmagama nad HK Triglav Kranj.
Večna tekmeca se bosta tako po pričakovanju pomerila v finalu, v katerem bo izraziti favorit Olimpija. Vse skupaj se bo začelo 13. januarja v Tivoliju. Najhitreje bi bil prvak lahko znan 17. januarja, najpozneje pa 21. januarja.
Pri Hokejski zvezi Slovenije so zapisali, da se v primeru neodločenega rezultata po 60 minutah na prvi tekmi igra petminutni podaljšek s po tremi igralci v polju in vratarjem do "zlatega gola" oziroma pet minut, nakar se izvajajo kazenski streli: prva serija po pet kazenskih strelov izmenično, nato po potrebi po en kazenski strel izmenično do zmage.
Na odločilnih tekmah finala se ob neodločenem rezultatu po 60 minutah igra podaljšek s štirimi igralci v polju in vratarjem do "zlatega gola" oziroma deset minut, nakar se izvajajo kazenski streli: prva serija po pet kazenskih strelov izmenično, nato po potrebi po en kazenski strel izmenično do zmage.
Spored finala državnega prvenstva
Torek, 13. januar 2026
HK Olimpija Ljubljana – HDD Jesenice
Četrtek, 15. januar 2026
HDD Jesenice – HK Olimpija Ljubljana
Sobota, 17. januar 2026
HK Olimpija Ljubljana – HDD Jesenice
Ponedeljek, 19. januar 2026*
HDD Jesenice – HK Olimpija Ljubljana
Sreda, 21. januar 2026*
HK Olimpija Ljubljana – HDD Jesenice
*če bo potrebno
Državni prvaki v samostojni Sloveniji
1991/92 Acroni Jesenice
1992/93 Acroni Jesenice
1993/94 Acroni Jesenice
1994/95 Olimpija Hertz Ljubljana
1995/96 Olimpija Hertz Ljubljana
1996/97 Olimpija Hertz Ljubljana
1997/98 Olimpija Hertz Ljubljana
1998/99 Olimpija Ljubljana
1999/00 Olimpija Ljubljana
2000/01 Olimpija Ljubljana
2001/02 ZM Olimpija Ljubljana
2002/03 ZM Olimpija Ljubljana
2003/04 ZM Olimpija Ljubljana
2004/05 Acroni Jesenice
2005/06 Acroni Jesenice
2006/07 ZM Olimpija Ljubljana
2007/08 Acroni Jesenice
2008/09 Acroni Jesenice
2009/10 Acroni Jesenice
2010/11 Acroni Jesenice
2011/12 Tilia Olimpija Ljubljana
2012/13 Telemach Olimpija
2013/14 Telemach Olimpija
2014/15 HDD SIJ Acroni Jesenice
2015/16 Telemach Olimpija
2016/17 HDD SIJ Acroni Jesenice
2017/18 HDD SIJ Acroni Jesenice
2018/19 HK SŽ Olimpija
2019/20 / (prvaka ni bilo zaradi pandemije covid-19)
2020/21 HDD SIJ Acroni Jesenice
2021/22 HK SŽ Olimpija
2022/23 HK SŽ Olimpija
2023/24 HK SŽ Olimpija
2024/25 HK SŽ Olimpija
Prvaki v nekdanji Jugoslaviji:
1939 Ilirija (Ljubljana)
1940 Ilirija
1941–46 DP ni bilo
1947 Mladost (Zagreb)
1948 Partizan (Beograd)
1949 Mladost
1950 DP ni bilo
1951 Partizan
1952 Partizan
1953 Partizan
1954 Partizan
1955 Partizan
1956 Zagreb
1957 Jesenice
1958 Jesenice
1959 Jesenice
1960 Jesenice
1961 Jesenice
1962 Jesenice
1963 Jesenice
1964 Jesenice
1965 Jesenice
1966 Jesenice
1967 Jesenice
1968 Jesenice
1969 Jesenice
1970 Jesenice
1971 Jesenice
1972 Olimpija
1973 Jesenice
1974 Olimpija
1975 Olimpija
1976 Olimpija
1977 Jesenice
1978 Jesenice
1979 Olimpija
1980 Olimpija
1981 Jesenice
1982 Jesenice
1983 Olimpija
1984 Olimpija
1985 Jesenice
1986 Partizan
1987 Jesenice
1988 Jesenice
1989 Medveščak (Zagreb)
1990 Medveščak
1991 Medveščak
Vir: STA