Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
4. 12. 2025,
11.35

Osveženo pred

0 minut

Thermometer Blue 0

HK Olimpija hokej VSV Beljak IceHL

32-letnik je bil že operiran

Udarec za Beljačane: kapetan Alexander Rauchenwald že končal sezono

Thermometer Blue 0
Kapetan Beljaka Alexander Rauchenwald je zaradi poškodbe vezi predčasno končal sezono.

Kapetan Beljaka Alexander Rauchenwald je zaradi poškodbe vezi predčasno končal sezono.

Foto: Guliverimage

S tabora Beljačanov, ki bodo v petek gostovali v Ljubljani, prihaja slaba novica. Kapetan Alexander Rauchenwald je zaradi poškodbe križne vezi predčasno končal sezono.

Drozg
Sportal Konec kalvarije, Jan Drozg razrešil klubsko vprašanje

Potem ko so iz Innsbrucka sporočili, da je vidni član njihovega napada Steven Owre zaradi težje poškodbe kolena že končal sezono, podobne vesti prihajajo iz Beljaka. 

Kapetan koroškega moštva Alexander Rauchenwald se je sredi preteklega tedna poškodoval ob porazu pri Vorarlberg Pioneers. Nadaljnji pregledi so pokazali resnejšo poškodbo križnih vezi, tako da je izkušeni napadalec v sredo že prestal operativni poseg. Po pisanju avstrijskih medijev se bo na treninge lahko vrnil čez pol leta.

Klub bo preveril trg, a ne za vsako ceno. Športni direktor Herbert Hohenberger je v intervjuju za ORF pojasnil, da bodo najverjetneje morali pripeljati okrepitve: "Videti moramo, kdo je na voljo, koga si finančno lahko privoščimo in kdo si dejansko želi priti." 

Beljačani, ki so pred dnevi menjali trenerja - ob sredini zmagi jih je prvič vodil novi trener Pierre Allard -, so trenutno na šestem mestu lestvice, zadnjem, ki po rednem delu sezone vodi neposredno v končnico.

V petek bodo gostovali v Ljubljani pri Olimpiji, ki je danes naznanila, da se je okrepila z Janom Drozgom.

Tudi Vorarlberg Pioneers so do konca sezone ostali brez pomembnega člena napada. | Foto: Luka Kotnik Tudi Vorarlberg Pioneers so do konca sezone ostali brez pomembnega člena napada. Foto: Luka Kotnik

Konec sezone tudi za prvega strelca Vorarlberga

Slabe novice pa prihajajo tudi iz kluba Pioneers Vorarlberg, ki je prav tako ostal brez pomembnega napadalca. Nathan Burke si je težje poškodoval koleno. Američan je bil že operiran, zanj pa je sezona prav tako končana. 26-letnik je s šestimi goli skupaj z Oskarjem Maierjem in Collinom Adamsom dosegel največ golov med hokejisti predarlskega kolektiva.

