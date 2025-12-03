Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Sreda,
3. 12. 2025,
17.20

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Miha Dovžan Johan-Olav Botn Lovro Planko Jakov Fak Jakov Fak biatlon

Sreda, 3. 12. 2025, 17.20

1 ura, 1 minuta

Biatlon, Östersund, posamična tekma (m)

Norveška ima novega šampiona, Slovenec navdušil s športno potezo

Johan-Olav Botn | Johan-Olav Botn je osegel prvo zmago v svetovnem pokalu. | Foto Guliverimage

Johan-Olav Botn je osegel prvo zmago v svetovnem pokalu.

Foto: Guliverimage

Norveški biatlonec Johan-Olav Botn si je na posamični 20-kilometrski tekmi v Östersundu priboril prvo zmago v karieri. Med Slovenci je bil najhitrejši mladi Lovro Planko, ki je z dvema strelskima napakama zasedel 21. mesto. Navdušil pa je tudi s športno potezo. Ker je eden od tekmecev zaradi njega izgubil palico, mu je odstopil svojo.

Lena Repinc
Sportal Napet boj za zmago, zanesljiva Lena Repinc do izida kariere

Ni več bratov Boe, a imajo Norvežani že novega šampiona

Johan-Olav Botn | Foto: Guliverimage Johan-Olav Botn Foto: Guliverimage Na prvih petih mestih prve posamične tekme nove tekmovalne zime na Švedskem so bili tudi po odhodu bratov Boe kar štirje Norvežani. Zmagovalec Johan-Olav Botn in drugi Norvežan Martin Uldal sta zadela vseh 20 tarč, na koncu pa ju je ločilo kar 57 sekund, s čimer si je Botn, ki je bil že tretji pred dvema letoma v Soldier Hollowu, priboril tudi prvo zmago.

Norvežanoma je družbo na zmagovalnem odru na veselje domačega občinstva delal Sebastian Samuelsson, ki je zgrešil eno tarčo, zaostal pa natančno minuto. Norveško slavje sta dopolnila Sivert Guttorm Bakken, ki je z zgrešenim strelom na zadnjem postanku izgubil drugo mesto, in Sturla Holm Laegreid na petem mestu. Poraženci tekme so Francozi, saj je bil najboljši Eric Perrot na 10. mestu.

V slovenskem taboru je zadovoljen le Lovro Planko z dvema zgrešenima streloma na 21. mestu, s čimer je izenačil svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Ostali so precej zaostali v smučini. Miha Dovžan je zgrešil en strel in kljub temu na 37. mestu ujel le štiri točke svetovnega pokala. Jakov Fak je z dvema napakama osvojil 43. mesto, za zmagovalcem pa v smučini zaostal 3:42 minute. Toni Vidmar je prav tako z dvema zgrešenima streloma pristal na 52. mestu.

Lovro Planko | Foto: Guliverimage Lovro Planko Foto: Guliverimage Športna poteza Lovra Planka
Lovro Planko se je izkazal tudi z zelo športno potezo. Po zapletu z nemškim biatloncem ob izhodu z zadnjega strelskega postanka je ta izgubil palico zaradi Lovrove napake. Slovenski biatlonec je počakal, če bo Nemec prejel drugo. Ker je ni, mu je odstopil svojo.

Prvič pa je v svetovnem pokalu dobil priložnost mladi Matic Bradeško. Z 18 zadetimi tarčami je solidno opravil strelski del tekme, tekaška predstava pa je zadostovala za končno 84. mesto.

V petek popoldan tekmovalke v Östersundu čaka sprint, v soboto se bodo v sprintu pomerili moški, v nedeljo pa bosta prvič v sezoni na sporedu obe tekmi s skupinskim startom.

Biatlon, Östersund, posamična tekma (m)

1. Johan-Olav Botn (Nor) 46:49,4 (0)
2. Martin Uldal (Nor) +57,7 (0)
3. Sebastian Samuelsson (Šve) +1:00,0 (1)
4. Sivert Guttorm Bakken (Nor) +1:41,3 (1)
5. Sturla Holm Laegreid (Nor) +2:10,5 (1)
6. Jesper Nelin (Šve) +2:18,7 (1)
7. Tommaso Giacomel (Ita) +2:27,5 (2)
8. Philipp Horn (Nem) +2:36,1 (2)
9. Andrejs Rasturgujevs (Lat) +2:39,0 (1)
10. Eric Perrot (Fra) +2:41,3 (2)
...
21. Lovro Planko (Slo) +4:06,0 (2)
37. Miha Dovžan (Slo) +5:20,8 (1)
43. Jakov Fak (Slo) +5:29,4 (2)
52. Toni Vidmar (Slo) +5:55,1 (2)
84. Matic Bradeško (Slo) + 8:37,0 (2)
Miha Dovžan Johan-Olav Botn Lovro Planko Jakov Fak Jakov Fak biatlon
