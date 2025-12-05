Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Anže Lanišek Domen Prevc Timi Zajc Lovro Kos Žiga Jančar Robert Hrgota Wisla smučarski skoki

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije (m)

Skakalci, na čelu z vodilnima Slovencema, pester spored nadaljujejo na Poljskem

Anže Lanišek je vodilni skakalec svetovnega pokala.

Anže Lanišek je vodilni skakalec svetovnega pokala.

Smučarski skakalci so se preselili na četrto postajo svetovnega pokala, prvič to sezono bodo tekmovali na Poljskem. V Wisli jih v soboto in nedeljo čakata dve posamični tekmi, že danes ob 17.45 je predviden trening, ob 20.15 pa kvalifikacije. V te se podaja pet Slovencev: vodilni skakalec Anže Lanišek, drugi Domen Prevc, Timi Zajc, Rok Oblak in Žiga Jančar, ki je zamenjal Lovra Kosa.

Po Lillehammerju, Falunu in Ruki je čas za tekmovanja na Poljskem, natančneje v Wisli, kjer bosta ta konec tedna na sporedu dve individualni preizkušnji.

Slovenski tabor je lahko po prvih treh postajah svetovnega pokala zelo zadovoljen. Anže Lanišek je vodilni skakalec (356 točk), Domen Prevc (279) pa zaseda drugo mesto. Tik za njima so Rjoju Kobajaši ter avstrijska falanga: Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, ki bo izpustil Wislo, saj pričakuje otroka, Jan Hörl in Stephan Embacher.

Skakalce zvečer (20.15) čakajo kvalifikacije, v katere je prijavljenih 70 tekmovalcev, od tega peterica Slovencev. Kot prvi si bo s številko 16 vstopnico za sobotno tekmo poskušal priboriti Žiga Jančar, ki je v ekipi zamenjal Lovra Kosa, sledili mu bodo Rok Oblak (44), Timi Zajc (54), Prevc (69) in Lanišek (70).

Pred kvalifikacijami je na poljskem prizorišču ob 17.45 predviden trening.

Sobotna tekma bo ob 14.45, nedeljska pa je predvidena ob 14.25.

Wisla, trening in kvalifikacije:

Spored, Wisla

Petek, 5. december
17.45 trening (m)
20.15 kvalifikacije (m)

Sobota, 6. december
13.45 poskusna serija (m)
14.45 posamična tekma (m)

Nedelja, 7. december
12.55 kvalifikacije (m)
14.25 posamična tekma (m)

