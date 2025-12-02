Slovenski skakalni stroj je ogret: Lanišek dobil želeno, Nika Prevc si je oddahnila

Slovenski skakalci in skakalke so v novo sezono vstopili na zelo suveren način. Pri moških imamo na vrhu vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala Anžeta Laniška in njegovega najbližjega zasledovalca Domna Prevca. Pri dekletih je Nika Prevc s prvo letošnjo zmago v Falunu znova pokazala, da jo zanima veliki kristalni globus. Po uspešnem uvodu, v katerem so v dveh tednih skočili do desetih stopničk, so na novinarski konferenci v ljubljanskem BTC že začeli pogledovati proti novim izzivom.

Vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik je ob začetnem uspešnem obdobju v prvi vrsti izpostavil stabilnost in izjemno vnemo v ekipi: "Bistvenih sprememb v pripravi na sezono ni bilo, dejstvo pa je, da se vse začne graditi že zgodaj spomladi. Motiv tekmovalcev in strokovnega štaba je bil na izredno visoko ravni. Vsakdo izmed omenjenih je imel izredno delovno vnemo, kar pripelje do vzajemnega zaupanja. Ko pa se to zgodi, je vse precej lažje. Ko tekmovalec zaupa strokovnemu delu ekipe in obratno, so posledica rezultati, kot jih zdaj imamo – že deset stopničk."

Hrgota: "Želeli smo začeti bolj udarno – in smo"

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je bil pred letom v povsem drugačnem položaju, ko ekipa še ni ujela ritma. Zdaj so na visokih obratih že na začetku – vsaj v primeru Anžeta Laniška in Domna Prevca.

Gorazd Pogorelčnik je zadovoljen s prikazanim. Foto: Luka Kotnik

"Cilj je bil, da štartamo bolje kot lani in to se je zgodilo. Zadovoljni smo. V primerjavi s prejšnjimi leti smo intenzivno štartali s tekmami. Želeli smo začeti bolj udarno. Veseli me, da sta Anže in Domen s svojimi skoki na vrhu ali blizu njega – tudi z napakami. To je pomirjujoče. Ohranjata pa trdna tla pod nogami in zdaj nadaljujeta v tem ritmu. Timi je dobro začel, nato se je malce lovil. Rok je tudi zelo dobro začel sezono, malo se lovi le Lovro. Tudi on pa deluje dobro, tako kot preostali pa tudi on ne sme delati panike. Vse je treba izpeljati umirjeno. Ekipa za Wislo bo znana jutri."

Lanišek: "Pomemben je občutek – rumena je le posledica"

Vodilni v svetovnem pokalu Lanišek po zmagah v Falunu in Ruki deluje zelo sproščeno. Ni videti, da bi ga karkoli vrglo iz tira. Rumena majica ponavadi prinese dodaten pritisk, a se s tem ne ubada. Uživa, ko jo nosi, saj je to prvič v karieri: "Že nekajkrat sem začel sezono kar močno, rumene pa ni bilo nikoli. Odličen začetek, super. V Lillehammerju so bile napake še bolj grobe, v Falunu in Ruki pa sem funkcioniral vrhunsko. Rezultati pridejo sami. Ne obremenjujem se, kje sem, prvi ali zadnji. Pomembnejši je občutek – to, da kamorkoli pridem, vem, kaj moram narediti. Pomirjen sem, v tem ritmu grem naprej."

Domen Prevc: "Fokus, mir in pripravljenost za vsak konec tedna"

Na drugem mestu najdemo Domna Prevca, ki je prav tako odlično vstopil v novo sezono. Padec na zadnji postojanki v Ruki ga ni vrgel iz tira, čeprav mu je prinesel nekaj bolečin. Kljub vsemu pa je spet pokazal odlične skoke, ki jih je imel na repertoarju že poleti. Pohvali se lahko s tremi posamičnimi stopničkami in ekipnim drugim mestom na tekmi mešanih ekip.

Domna Prevca padec ni vrgel iz tira in še naprej niza odlične skoke. Foto: Luka Kotnik

"Rezultatsko sem zelo zadovoljen, se pa pojavljajo še grobe napake. Fokus je treba držati, začetek je bil, led je prebit. V vsak konec tedna je treba priti pripravljen, spočit. Sezona je še dolga, vrhunci še pridejo. Fokus je, umirjeni smo. Zdaj moramo to držati naprej in še kakšnega člana ekipe priključiti zraven."

Pozitivno je presenetil Rok Oblak, ki je trikrat skočil do točk svetovnega pokala. Timi Zajc je na razpredelnici sicer nekoliko višje, a še ni ujel pravega ritma, kakor tudi ne Lovro Kos.

Nika Prevc se je ogrela na Švedskem in napovedala lov

Pri dekletih pa je razumljivo v središču pozornosti Nika Prevc. Lastnica zadnjih dveh velikih kristalnih globusov je na prvih treh tekmah gledala simultanko Japonke Nozomi Marujame, na zadnji postojanki v Falunu pa je na drugi tekmi le skočila pred njo in nakazala, da bo šla v lov za tekmico. Za Japonko zaostaja 124 točk.

Nika Prevc je skandinavsko turnejo zaokrožila s prvo zmago v tej sezoni. Foto: Luka Kotnik

"Res sem si zelo oddahnila. Tista tekma mi bo ostala v zelo lepem spominu, ker sem se tako dobro počutila."

Z njenim skakanjem je zadovoljen tudi glavni trener Jurij Tepeš, ki je izpostavil še Niko Vodan. Ona zaradi osebnih zadev tokrat ni prišla na novinarsko konferenco.

Jurij Tepeš je vesel, da je Nika tako razprla krila. Foto: Luka Kotnik

"Z začetkom sem kar zadovoljen. Začeli smo bolj umirjeno. Nika Vodan je na vseh tekmah skakala na zelo visoki ravni, je zelo prisotna. Katra Komar je na večjih napravah priključila, tega se veselim. Tudi Maja in Tinkara sta zelo blizu točkam oz. na robu. Praktično smo brez treh, na katere smo računali, a smo kljub temu tam, kjer si želimo, med najboljših 30, in to je zelo dobro. V Wisli se nam bo pridružila še Jerica Jesenko."