Nika Vodan zablestela, ob vrnitvi odlična tudi Nika Prevc

V Wisli na Poljskem se bodo smučarske skakalke danes še enkrat pomerile za točke svetovnega pokala na veliki skakalnici. Včeraj je slovenski tabor doživel šok, ko je bila po kvalifikacijah diskvalificirana dvakratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Nika Prevc, a jo danes čaka nova priložnost. Odlična je bila že v kvalifikacijah, kjer je bila, še bolje pa se je odrezala Nika Vodan, ki je bila v kvalifikacijah najboljša! Mesto na tekmi sta si priskakali še Katra Komar (25. mesto) in Maja Kovačič (37.), medtem ko sta bili Tinkara Komar (42.) in Jerica Jesenko (43.) prekratki. Tekma se bo začela ob 11.30.

Wisla, velika skakalnica, kvalifikacije:

Skakalke v Wisli so že opravile z današnjimi kvalifikacijami, v katerih je bila pred vso konkurenco Nika Vodan, ki je pristala pri 135 metrih (123,2 točke). Na četrtkovi tekmi je bila z devetim mestom najboljša Slovenka. Druga je bila Norvežanka Anna Odine Strøm (124 m; 121,1 točke), po četrtkovi diskvalifikacijami pa se je uspešno vrnila Nika Prevc, ki je bila v kvalifikacijah tretja (125,5 m; 120,6 točke).

Na tekmi bosta od Slovenk nastopili še Katra Komar in Maja Kovačič. Katra Komar je bila 25. (109 m; 95 točk), Kovačič pa 37. (108 m; 85,5). Izven štirideseterice in brez nastopa na tekmi pa sta ostali Tinkara Komar na 42. mestu (102,5 m; 78,2) in Jerica Jesenko na 43. mestu (103 m; 77,6).

Nika Prevc je v četrtek po izpuščeni tekmi izgubila eno mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, na tretje jo je izrinila zmagovalka četrtkove tekme, Norvežanka Anna Odine Strøm. Vodilna je ostala Japonka Nozumi Marujama, ki je bila včeraj tretja.

Po današnji tekmi se skakalke selijo v Nemčijo. Klingenthal bo 12. in 13. decembra gostil še dve posamični tekmi na veliki skakalnici. 20. in 21. decembra dve tekmi gosti švicarski Engelberg, 31. decembra in 1. januarja pa bosta tekmi novoletne turneje v Garmish Partenkirchnu in Oberstdorfu.