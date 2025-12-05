Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Š. L.

Petek,
5. 12. 2025,
10.47

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,13

Natisni članek

Natisni članek
Wisla smučarski skoki Maja Kovačič Jerica Jesenko Tinkara Komar Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc

Petek, 5. 12. 2025, 10.47

14 minut

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije in tekma (ž)

Nika Vodan zablestela, ob vrnitvi odlična tudi Nika Prevc

Avtorji:
S. K., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,13
Nika Vodan | Nika Vodan je dobila kvalifikacije. | Foto Reuters

Nika Vodan je dobila kvalifikacije.

Foto: Reuters

V Wisli na Poljskem se bodo smučarske skakalke danes še enkrat pomerile za točke svetovnega pokala na veliki skakalnici. Včeraj je slovenski tabor doživel šok, ko je bila po kvalifikacijah diskvalificirana dvakratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Nika Prevc, a jo danes čaka nova priložnost. Odlična je bila že v kvalifikacijah, kjer je bila, še bolje pa se je odrezala Nika Vodan, ki je bila v kvalifikacijah najboljša! Mesto na tekmi sta si priskakali še Katra Komar (25. mesto) in Maja Kovačič (37.), medtem ko sta bili Tinkara Komar (42.) in Jerica Jesenko (43.) prekratki. Tekma se bo začela ob 11.30.

Lillehammer Nika Prevc
Sportal Nika Prevc v solzah, Nika Vodan med deseterico, prva točka za Majo Kovačič

Wisla, velika skakalnica, kvalifikacije:

Skakalke v Wisli so že opravile z današnjimi kvalifikacijami, v katerih je bila pred vso konkurenco Nika Vodan, ki je pristala pri 135 metrih (123,2 točke). Na četrtkovi tekmi je bila z devetim mestom najboljša Slovenka. Druga je bila Norvežanka Anna Odine Strøm (124 m; 121,1 točke), po četrtkovi diskvalifikacijami pa se je uspešno vrnila Nika Prevc, ki je bila v kvalifikacijah tretja (125,5 m; 120,6 točke).

Na tekmi bosta od Slovenk nastopili še Katra Komar in Maja Kovačič. Katra Komar je bila 25. (109 m; 95 točk), Kovačič pa 37. (108 m; 85,5). Izven štirideseterice in brez nastopa na tekmi pa sta ostali Tinkara Komar na 42. mestu (102,5 m; 78,2) in Jerica Jesenko na 43. mestu (103 m; 77,6). 

Nika Prevc je v četrtek po izpuščeni tekmi izgubila eno mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, na tretje jo je izrinila zmagovalka četrtkove tekme, Norvežanka Anna Odine Strøm. Vodilna je ostala Japonka Nozumi Marujama, ki je bila včeraj tretja.

Po današnji tekmi se skakalke selijo v Nemčijo. Klingenthal bo 12. in 13. decembra gostil še dve posamični tekmi na veliki skakalnici. 20. in 21. decembra dve tekmi gosti švicarski Engelberg, 31. decembra in 1. januarja pa bosta tekmi novoletne turneje v Garmish Partenkirchnu in Oberstdorfu.

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Nozomi Marujama (Jap)         440 točk
2. Anna Odine Ström (Nor)       268
3. Nika Prevc (Slo)              256
4. Abigail Strate (Kan)          250
5. Liza Eder (Avt)               227
6. Heidi Traaserud (Nor)         226
...
10. Nika Vodan (Slo)              137
38. Katra Komar (Slo)               3
42. Tinkara Komar (Slo)             2
43. Maja Kovačič (Slo)              1
...

Pokal narodov:

1. Japonska                     1110
2. Norveška                      822
3. Nemčija                       602
4. Slovenija                     578

Anže Lanišek
Sportal Lanišek razkril žalostno zgodbo, ki se skriva za njegovimi brki
Žiga Jančar
Sportal Hrgota in Tepeš sta se odločila za spremembi
Anže Lanišek Robert Hrgota
Sportal Slovenski skakalni stroj je ogret: Lanišek dobil želeno, Nika Prevc si je oddahnila
Falun Nika Prevc
Sportal Prevc po prvi zmagi: "Vesela sem, da sem izboljšala skoke na tekmah" #video
Anže Lanišek, Ruka
Sportal Zaradi vetra Lanišek in Prevc ostala brez nove možnosti za stopničke
 
Wisla smučarski skoki Maja Kovačič Jerica Jesenko Tinkara Komar Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.