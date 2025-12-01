Mladi slovenski znanstvenik na mednarodnih olimpijadah zablestel z zlatom

Aljaž Erman, 18-letni študent fizike z Univerze v Ljubljani, s svojimi izjemnimi dosežki iz fizike, kemije in astronomije navdušuje doma in v tujini. Mladi znanstvenik, ki je Slovenijo zastopal na osmih mednarodnih olimpijadah znanja in osvojil sedem medalj, je eden izmed finalistov projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav. Znanost zanj ni zgolj šolski predmet, temveč življenjski izziv in prostor neskončnih vprašanj. "Fizika in astronomija sta moja pot do zvezd," pove z navdušenjem. S svojo predanostjo in radovednostjo dokazuje, da je znanstveno raziskovanje lahko prav tako vznemirljivo kot katerikoli športni dosežek.

Ljubezen do naravoslovja se je začela že v osnovni šoli, kjer so ga matematične naloge in fizikalni poskusi vedno znova pritegnili. "Vse se je začelo, ko sem spoznal, da lahko z osnovnimi zakoni in enačbami opišemo dogajanje vsega okoli nas – od najmanjših delcev pa do vesolja samega," pojasni. Tekmovanja iz znanja so postala njegov naravni teren, prostor, kjer je lahko preverjal meje svojega razumevanja in dokazoval, da je trdo delo vedno poplačano.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Do danes je Slovenijo kar osemkrat zastopal na mednarodnih olimpijadah iz fizike, kemije, astronomije in naravoslovja, od koder je prinesel sedem medalj – dve bronasti, tri srebrne in dve zlati. Na letošnjih olimpijadah v Dubaju in Indiji je dosegel svoj največji uspeh: zlati medalji iz fizike in astronomije ter srebro iz kemije.

Posebno priznanje mu je namenila tudi Gimnazija Kranj, kjer so mu kot prvemu dijaku v zgodovini podelili kristalno plaketo za izjemne dosežke. Njegova nekdanja mentorica, profesorica fizike Barbara Hudovernik, ga opisuje kot izjemno nadarjenega dijaka: "Zelo hitro je presegel okvirje, ki smo jih lahko ponudili v šoli. Verjamem, da bomo o njem še slišali."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Čeprav so priprave na olimpijade zahtevale nešteto ur učenja, raziskovanja in reševanja zahtevnih nalog, Aljaž Erman zna ohraniti ravnovesje. "V tednih pred olimpijadami sem se učil od jutra do večera, a si vedno vzamem čas tudi za sprostitev, nogomet ali druženje." Že od četrtega leta trenira nogomet v NK Tržič, rad igra šah in se uči programiranja v Pythonu – dejavnosti, ki mu pomagajo razvijati tako logiko kot vztrajnost.

Danes Aljaž Erman študira fiziko na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani in si želi znanje še poglobiti. "Moj cilj je spoznati različne veje fizike in ugotoviti, kam me bo pot zanesla. Želim prispevati k razumevanju naravnih pojavov," pove. Njegov dolgoročni cilj je delo v raziskovanju, kjer bi lahko povezoval teorijo in prakso ter s tem prispeval k tehnološkemu napredku družbe.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Sredstva iz sklada Mladi upi 2025 bi mu omogočila nakup računalniške opreme in strokovne literature, kar bi olajšalo njegovo pot pri nadaljnjem raziskovanju. "Sredstva bi mi ogromno pomenila, saj bi mi pomagala razširiti znanje in dosegati še boljše rezultate," pravi.

Z glasom, ki združuje skromnost in odločnost, Aljaž Erman svoje sovrstnike spodbuja, naj znanost vidijo kot priložnost, ne kot oviro. "Glasujte zame in s tem prispevajte k prepoznavnosti slovenskih dosežkov v znanosti," sklene mladi fizik, ki z mislimi in pogumom že sega med zvezde.