Š. L.

Sreda,
3. 12. 2025,
11.32

Sreda, 3. 12. 2025, 11.32

1 ura

V Wisli priložnost za Žigo Jančarja in Jerico Jesenko

Žiga Jančar | V moški konkurenci bo prvič letos v svetovnem pokalu priložnost dobil Žiga Jančar. | Foto Aleš Fevžer

V moški konkurenci bo prvič letos v svetovnem pokalu priložnost dobil Žiga Jančar.

Foto: Aleš Fevžer

Po uvodnih tekmah svetovnega pokala v Skandinaviji, se karavana ta konec tedna seli v srednjo Evropo, natančneje na Poljsko. V Wisli bodo najprej tekmovale skakalke, konec tedna pa preizkušnji čakata še skakalce. V slovenskih ekipah bosta priložnost dobila Jerica Jesenko in Žiga Jančar, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Smučarke skakalke bodo naslednjo tekmo svetovnega pokala imele že v četrtek popoldne, naslednjo pa v Wisli v petek dopoldne. Jurij Tepeš bo na Poljsko odpeljal šest skakalk, ob Niki Prevc, Niki Vodan, Katri Komar, Tinkari Komar in Maji Kovačič, ki so skakale že v Skandinaviji, bo priložnost dobila še Jerica Jesenko. Za 20-letno skakalko iz SSK Norica Žiri, ki je poleti osvojila točke poletne velike nagrade v Romuniji, bo po lanskoletnem Hinzenbachu to druga priložnost v svetovnem pokalu, če izvzamemo nastope na Ljubnem.

Po treningu v Kranju pa je do spremembe prišlo tudi v moški izbrani vrsti. Ob vodilnih v svetovnem pokalu, Anžetu Lanišku in Domnu Prevcu ter Timiju Zajcu in Roku Oblaku bo v Wisli namesto Lovra Kosa priložnost dobil Žiga Jančar.

Za 20-letnika, ki je poleti blestel na tekmah poletne velike nagrade, na tekmi v Wisli je bil denimo četrti, bo to po Lake Placidu in Planici tretji nastop na tekmah svetovnega pokala. Skakalce preizkušnje v Wisli čakata v soboto in nedeljo popoldne.

