ESS danes o interventnem zakonu v zdravstvu

Ekonomsko-socialni svet (ESS) ima danes na dnevnem redu seje predlog zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva ter predlog zakona o zdravstveni negi in babištvu. Socialni partnerji naj bi se opredelili tudi do predloga zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje.

Predlog zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva prinaša številne rešitve na več področjih, med drugim želijo po navedbah ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel z ukrepi za obvladovanje absentizma preprečiti zlorabe bolniškega staleža. Interventni zakon, ki posega v sedem zakonov, sicer predvideva tudi zagotovitev dodatnih sredstev za bolnišnice s kumulativnimi izgubami. Predlog zakona je vlada že posredovala v DZ.

Socialni partnerji naj bi se danes opredelili tudi do predloga zakona o zdravstveni negi in babištvu, s katerim se bo prvič sistemsko in na zakonski ravni uredilo področje delovanja medicinskih sester in babic. Predloga zakona vlada sicer še ni sprejela. ESS bo imel danes na mizi tudi predlog o spremembi zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom.

ESS bo danes obravnaval tudi vladni predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Z njim po besedah ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka uresničujejo zaveze iz nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki predvideva opustitev rabe premoga najpozneje do leta 2033.

Socialni partnerji bodo imeli na mizi še novelo zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in predlog akcijskega načrta za spodbujanje kolektivnih pogajanj.