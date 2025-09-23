Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

OZS ob obvezni božičnici grozi tudi z državljansko nepokorščino

Vodstvo zbornice se bo o morebitnih ukrepih pogovorilo še s preostalimi predstavniki delodajalcev v t. i. Gospodarskem krogu, so še navedli v OZS. Na fotografiji premier Golob, v ozadju predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Blaž Cvar.

Vodstvo zbornice se bo o morebitnih ukrepih pogovorilo še s preostalimi predstavniki delodajalcev v t. i. Gospodarskem krogu, so še navedli v OZS. Na fotografiji premier Golob, v ozadju predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Blaž Cvar.

Foto: STA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v primeru uvedbe obvezne božičnice izstopila iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ne izključuje pa niti možnosti državljanske nepokorščine, so sporočili iz OZS. Če bi vlada res želela pomagati zaposlenim, bi razbremenila stroške plač in ohranila postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, so dodali.

Napoved premierja Roberta Goloba, da bo božičnica obvezna za vse, je zgolj bonbonček pred volitvami, so v sporočilu za javnost po današnji seji upravnega odbora ponovili v OZS.

Božičnico podpirajo, a pod temi pogoji ...

"Saj ni res, pa je. Predsednik vlade je napovedal obvezno božičnico brez kakršnegakoli predhodnega socialnega dialoga. Ko smo se delodajalci ponovno vrnili v ESS, smo se s protokolom zavezali, da bomo spoštovali socialni dialog. Pod dogovor se je podpisal tudi predsednik vlade in se s tem zavezal, da brez potrditve v socialnem dialogu ne bomo sprejemali nobene obremenitve," so spomnili.

Zatrdili so, da podpirajo božičnico, a mora biti neobvezna in neobdavčena. "Težko je konec leta izplačati božičnico, če teh sredstev nismo načrtovali in je blagajna prazna. To obrtnike in podjetnike vodi v hude finančne stiske in težave, nekatera podjetja bodo prisiljena odpuščati," so opozorili.

Blaž Cvar | Foto: Bojan Puhek Blaž Cvar Foto: Bojan Puhek Če bo predsednik vlade vztrajal pri obvezni božičnici, bodo prisiljeni sprejeti še ostrejše ukrepe, je posvaril predsednik OZS Blaž Cvar, ki v zadnjih premierjevih potezah vidi hujskanje zaposlenih proti svojim delodajalcem.

Da že zdaj izplačujejo božičnico tisti, ki lahko, pa je poudaril podpredsednik OZS Peter Pišek. Po njegovih besedah so delodajalci zaradi previsokih obremenitev vse manj konkurenčni.

"Veliko podjetij bo imelo zaradi obvezne božičnice izgube, nekateri bodo šli celo v stečaj, to je dejstvo," ga je dopolnil predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec Bogdan Oblak.

Golob izplačilo obljublja še letos

Predsednik vlade je v preteklih dneh razburil z napovedjo obvezne božičnice, ki da bo izplačana še letos, in sicer tako v zasebnem kot javnem sektorju. Vlada je izhodišča za ukrep potrdila v četrtek in jih poslala socialnim partnerjem, socialni dialog pa še ni stekel.

​​​​​​​Predsedujoči ESS, sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Mitja Gorenšček, je v ponedeljek napovedal, da obravnave izhodišč na ESS ne bo, če je že vse odločeno in socialni partnerji ne bodo prejeli pojasnil. | Foto: Matic Prevc/STA ​​​​​​​Predsedujoči ESS, sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Mitja Gorenšček, je v ponedeljek napovedal, da obravnave izhodišč na ESS ne bo, če je že vse odločeno in socialni partnerji ne bodo prejeli pojasnil. Foto: Matic Prevc/STA

​​​​​​​
