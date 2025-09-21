Premier Golob bo vztrajal pri obvezni božičnici

Premier Robert Golob bo vztrajal pri uvedbi obvezne božičnice, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Vlada je na četrtkovi seji predlagala, da bi vsak zaposleni prejel najmanj polovico minimalne plače oziroma 639 evrov, znesek pa bi bil oproščen davkov in prispevkov. Ukrep pomeni, da bo božičnica postala pravica za vse zaposlene – sporočilo, da si vsak delavec zasluži del uspeha, ki ga ustvarja. Predlog so pozdravili tudi sindikati, saj prinaša sistematično in predvidljivo izboljšanje položaja zaposlenih.

"Naš predlog je, da bi vsak prejel dodatno izplačilo na sistematičen in predvidljiv način, ne kot nagrado, temveč kot pravico, ki velja za vse,” je po četrtkovi seji vlade poudaril finančni minister Klemen Boštjančič. V soboto, na volilnem kongresu Gibanja Svoboda v Kopru, je finančni minister še dodal, da je ob tej odločitvi pomemben tudi dialog med socialnimi partnerji. Na današnjem srečanju Socialnih demokratov je gospodarski minister Matjaž Han povedal, da morajo biti ukrepi premišljeni in usklajeni: "Naloga politike ni, da jezi ljudi, ampak da umirjeno in razumno rešuje njihove probleme," je dejal.

Han je zbranim dejal, da nezaupanje v politiko “izvira iz preprostega dejstva, da ljudje niso slišani, da so spregledani, da politika preprosto ne razume njihovih težav in njihovih potreb, da je politična agenda daleč stran od skrbi in strahov slovenske družine”. Ob tem je dodal, da bi sam rad to nezaupanje odpravil, ter namignil na razprave glede predloga uvedbe obvezne božičnice, ki ga je predlagal premier Robert Golob. Kljub takšnim pomislekom Socialnih demokratov s predsednikom Hanom na čelu, pa je pričakovati, da bo Gibanje Svoboda predlog v državnem zboru izglasovalo.

Spomnimo, vlada je na četrtkovi seji potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice. Ta bi bila obvezna v višini polovice minimalne plače, znesek pa bi bil po zgledu regresa oproščen davkov in prispevkov. Obvezna bi bila za vse zaposlene v Sloveniji, tako tiste v zasebnem kot tiste v javnem sektorju.

Letos bi obvezna božičnica glede na veljavno minimalno plačo znašala 639 evrov. Državo bi izplačilo 14. plače javnim uslužbencem tako stalo 118 milijonov evrov. Zaradi razbremenitve prispevkov in davkov na božičnico pa bi bil državni proračun še ob nekaj več kot 250 milijonov evrov, je povzel finančni minister.