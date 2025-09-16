Predsednik vlade Robert Golob je sporočil, da bo vlada v četrtek razpravljala o uvedbi obvezne božičnice, ki bo neobdavčena, in o spremembi obdavčitve normirancev. Kot je pojasnil po današnjem srečanju z župani in predstavniki gospodarstva Jugozahodne Slovenije, s tem želijo davčno razbremeniti prejemke tako samostojnih podjetnikov kot drugih zaposlenih.

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal z župani in predstavniki gospodarstva Jugozahodne Slovenije. Po srečanju je stopil pred medije in predstavil ukrepe za krepitev gospodarstva.

Potem ko sta Golob in finančni minister Klemen Boštjančič pred letom dni napovedala obsežno davčno reformo, v sklopu katere bi se obremenilo premoženje zato, da bi razbremenili stroške dela, je Golob danes sporočil, da davka na premoženje ne bo. "To idejo smo dokončno opustili, nismo pa opustili ideje, kako razbremeniti zaposlene pri obremenitvi njihovih plač," je bil jasen Golob.

Božičnica razbremenjena dveh davščin in prispevkov

Danes so tako predstavili dva ukrepa, o katerih bo v četrtek razpravljala vlada. Prvi se dotika vseh zaposlenih, in sicer "nameravamo po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo". "Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov," je napovedal.

Na ta način želijo po njegovih besedah zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi.

Spremembe za samostojne podjetnike

Istočasno pa pripravljajo tudi paket, s katerim bodo ponovno premislili obdavčitev na področju samostojnih podjetnikov oz. t. i. normirancev. Tudi na tem področju namreč nameravajo spremeniti zakonodajo na način, da bo za podjetnike ugodnejša od današnjega stanja.

S predlaganimi rešitvami želijo nasloviti perečo problematiko visokih davkov in prispevkov ter dvigniti konkurenčnost, je pojasnil Golob.