Gibanje Svoboda je za jutri, 17. septembra, ob 12. uri napovedalo tiskovno konferenco, na kateri bodo predstavili pravne ukrepe zaradi resnih groženj, uperjenih proti vodstvu stranke. Povod za odločitev je izjava ajdovskega podjetnika Aleša Štrancarja, ki je premierja Roberta Goloba primerjal z Benitom Mussolinijem ter ob tem zapisal, da so ga po koncu druge svetovne vojne obesili skupaj z ljubico.

Direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Sartorius BIA Separations in družbenik podjetja Mediainvest, ki izdaja tednik Domovina, Aleš Štrancar je 22. avgusta na družbenem omrežju X objavil zapis, v katerem je predsednika vlade Roberta Goloba primerjal s fašističnim diktatorjem Benitom Mussolinijem. Ob tem je še dodal, da so Mussolinija in njegovo partnerko leta 1945 v Milanu obesili z glavo navzdol.

Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino.

"Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol," je zapisal Štrancar. Le nekaj ur pozneje je delil še objavo uporabnika "Janeza Novaka", ki je s pomočjo umetne inteligence ustvaril videoposnetek Goloba kot Mussolinija.

Ostro nad Goloba pa tudi Černač

Štrancarjeva objava pa ni edini napad na premierja v zadnjem obdobju. Zvonko Černač (SDS) je na družbenem omrežju ostro kritiziral udeležbo Roberta Goloba in njegove žene Tine Gaber Golob na maši na Brezjah, kjer je bila posvečena kapelica z medvedkom Zlatkom. Ob tem je zapisal, da je "samo gnoj od človeka sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando", in dogajanje primerjal s Hitlerjem.

Spomnimo, 12. septembra 2025 se je predsednik vlade Robert Golob skupaj z ženo Tino Gaber Golob udeležil posvetitve kapelice na Brezjah, namenjene otrokom z rakom in njihovim družinam. Pred otvoritvijo je bila darovana sveta maša, blagoslovili so tudi simbolnega plišastega kužka Zlatka, ki v kapelici predstavlja upanje in pogum za najmlajše bolnike. Plišastega kužka Zlatka je pred tem žena premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV., je zapisano na profilu Inštituta Zlata pentljica na družbenem omrežju Instagram.

Policija: zaznani elementi kaznivih dejanj

Kot smo poročali, so na Policiji pretekli mesec potrdili, da so Štrancarjevo objavo zaznali. Pojasnili so, da gre za nespodobne, nesprejemljive ter žaljive zapise, v katerih bi lahko obstajali elementi kaznivih dejanj iz 18. poglavja Kazenskega zakonika, ki varujejo čast in dobro ime. V kabinetu predsednika vlade pa so takrat dejali, da je "predsednik vlade nad zapisom, v katerem se njemu in njegovi partnerki grozi z javnim linčem in to z besedami, ki jih ni mogoče razumeti drugače kot pozivanje k likvidaciji, zgrožen in prizadet".