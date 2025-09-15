Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
6.34

31 minut

Robert Golob Robert Golob evropski poslanec Marjan Šarec

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 6.34

31 minut

Šarec ostro: Desni farizeji zlorabljajo otroke za politične točke

Ka. N.

Marjan Šarec

Foto: Ana Kovač

Evropski poslanec Marjan Šarec se je na Facebooku odzval na ostre besede poslanca SDS Zvonka Černača, ki je dogodek na Brezjah, posvečen otrokom z rakom, označil za politično propagando.

Zvonko Černač (SDS) je na družbenem omrežju kritiziral udeležbo predsednika vlade Roberta Goloba in njegove žene Tine Gaber Golob na maši na Brezjah, kjer je bila posvečena kapelica z medvedkom Zlatkom. Černač je zapisal, da je "samo gnoj od človeka sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando", in dogajanje primerjal s Hitlerjem.

Šarec: Gre za vero in srčno gesto, ne za politiko

Na očitke se je ostro odzval Marjan Šarec. Spomnil je, da je bila želja bolne deklice, da medvedek, ki ga je Tini Gaber predala, dobi papežev blagoslov. "Za vernega človeka je papežev blagoslov sveta stvar, pri tem pa ni pomemben predmet, temveč vera in namen," je zapisal. Po njegovem mnenju je dogodek na Brezjah imel globok pomen, v ospredju pa bi morale biti otroške stiske in ne politična obračunavanja.

Ostre kritike tudi na Aleša Štrancarja

Šarec se je v zapisu dotaknil tudi podjetnika Aleša Štrancarja, ki je pred dnevi napovedal, da frančiškanom na Brezjah ne bo več daroval, ker so na dogodek povabili predsednika vlade. "Dar, ki ni brezpogojen, ni vreden svojega imena," je zapisal Šarec in dodal, da se takšno ravnanje ne sklada s krščanskimi vrednotami.

"Svoboda govora ne pomeni zmerjanja"

Šarec je poudaril, da so ga tako doma kot pri verouku učili spoštljivosti in uvidevnosti, česar pa pri današnji politični retoriki pogosto ni več zaznati. "Svoboda govora pomeni, da lahko kritiziramo oblast brez strahu pred posledicami, ne pa da jo spremljajo zmerljivke in primerjave z diktatorji," je zapisal.

Ob tem je opozoril, da takšna agresivna govorica mladim sporoča napačne vrednote in prizadene predvsem otroke z rakom, ki so bili v središču dogodka na Brezjah. Po njegovem mnenju pa politizacijo tega "lepega in srčnega dogodka" ustvarjajo predvsem "desni farizeji", ki s tem škodujejo sami sebi.

