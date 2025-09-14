Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Nedelja,
14. 9. 2025,
13.23

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,55

Natisni članek

Natisni članek
Adolf Hitler Brezje Tina Gaber Golob Tina Gaber Robert Golob Robert Golob Zvone Černač

Nedelja, 14. 9. 2025, 13.23

12 minut

Prostaški zapis poslanca SDS, uperjen proti Robertu Golobu

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,55
Zvonko Černač, minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko | Zvone Černač je predsednika vlade Roberta Goloba zmerjal, da je "gnoj od človeka", in ga primerjal z Adolfom Hitlerjem. | Foto Bojan Puhek

Zvone Černač je predsednika vlade Roberta Goloba zmerjal, da je "gnoj od človeka", in ga primerjal z Adolfom Hitlerjem.

Foto: Bojan Puhek

Poslanec največje opozicijske stranke SDS Zvone Černač je na svojih profilih na družbenih omrežjih Facebook in X predsednika vlade Roberta Goloba zaradi njegove udeležbe na petkovi posvetitvi kapelice otrokom z rakom na Brezjah zmerjal z žaljivko in ga primerjal z vodjo nacistične Nemčije Adolfom Hitlerjem.

Zvone Černač, član poslanske skupine SDS in minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo v času tretje vlade Janeza Janše, je premierja Roberta Goloba na družbenih omrežjih označil za "gnoj od človeka" in ga obtožil, da rakave bolezni otrok zlorablja za politično propagando.

Dodal je, da zgodovina pozna osebo, ki je počela enako, ime pa ji je bilo Adolf Hitler.

Robert Golob se je z novo ženo Tino Gaber Golob v petek na Brezjah udeležil posvetitve kapelice, namenjene otrokom z rakom in njihovim družinam.  | Foto: Robert Golob / Facebook Robert Golob se je z novo ženo Tino Gaber Golob v petek na Brezjah udeležil posvetitve kapelice, namenjene otrokom z rakom in njihovim družinam.  Foto: Robert Golob / Facebook

Tarča kritik iz sfere, naklonjene slovenskim opozicijskim strankam na čelu s Slovensko demokratsko stranko, je na družbenih omrežjih X in Facebook zaradi sprejema predsednika vlade Goloba na Brezjah sicer postal tudi pater Robert Bahčič. 

Spomnimo, 12. septembra 2025 se je predsednik vlade Robert Golob skupaj z ženo Tino Gaber Golob udeležil posvetitve kapelice na Brezjah, namenjene otrokom z rakom in njihovim družinam. Pred otvoritvijo je bila darovana sveta maša, blagoslovili so tudi simbolnega plišastega kužka Zlatka, ki v kapelici predstavlja upanje in pogum za najmlajše bolnike. Plišastega kužka Zlatka je pred tem žena premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV., je zapisano na profilu Inštituta Zlata pentljica na družbenem omrežju Instagram.

Adolf Hitler Brezje Tina Gaber Golob Tina Gaber Robert Golob Robert Golob Zvone Černač
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.