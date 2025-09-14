Poslanec največje opozicijske stranke SDS Zvone Černač je na svojih profilih na družbenih omrežjih Facebook in X predsednika vlade Roberta Goloba zaradi njegove udeležbe na petkovi posvetitvi kapelice otrokom z rakom na Brezjah zmerjal z žaljivko in ga primerjal z vodjo nacistične Nemčije Adolfom Hitlerjem.

Samo gnoj od človeka je sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando. Zgodovina pozna enega takih: nadel si je ime Hitler.

(Vir fotke: IG Tina Gaber & Golob) pic.twitter.com/h6tHAl9cQN — Zvone Černač (@ZCernac) September 14, 2025

Zvone Černač, član poslanske skupine SDS in minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo v času tretje vlade Janeza Janše, je premierja Roberta Goloba na družbenih omrežjih označil za "gnoj od človeka" in ga obtožil, da rakave bolezni otrok zlorablja za politično propagando.

Dodal je, da zgodovina pozna osebo, ki je počela enako, ime pa ji je bilo Adolf Hitler.

Robert Golob se je z novo ženo Tino Gaber Golob v petek na Brezjah udeležil posvetitve kapelice, namenjene otrokom z rakom in njihovim družinam. Foto: Robert Golob / Facebook

Tarča kritik iz sfere, naklonjene slovenskim opozicijskim strankam na čelu s Slovensko demokratsko stranko, je na družbenih omrežjih X in Facebook zaradi sprejema predsednika vlade Goloba na Brezjah sicer postal tudi pater Robert Bahčič.

Spomnimo, 12. septembra 2025 se je predsednik vlade Robert Golob skupaj z ženo Tino Gaber Golob udeležil posvetitve kapelice na Brezjah, namenjene otrokom z rakom in njihovim družinam. Pred otvoritvijo je bila darovana sveta maša, blagoslovili so tudi simbolnega plišastega kužka Zlatka, ki v kapelici predstavlja upanje in pogum za najmlajše bolnike. Plišastega kužka Zlatka je pred tem žena premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV., je zapisano na profilu Inštituta Zlata pentljica na družbenem omrežju Instagram.