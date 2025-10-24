Odmevna zgodba iz Avstrije, za katero stojijo Slovenci

Ko je podjetje NGEN leta 2019 na začetku svoje poti poslovno leto zaključilo s 64 tisoč evri prihodkov, si je le redko kdo predstavljal, da bo že pet let pozneje ustvarjalo kar sto milijonov evrov prihodkov in zaposlovalo več kot 200 strokovnjakov po vsej Evropi. Vizija, rojena v Žirovnici, je danes postala simbol evropske energetske preobrazbe. Za zgodovinski mejnik so poskrbeli z odprtjem najzmogljivejšega baterijskega hranilnika v Avstriji. Projekt, ki je rezultat znanja, poguma in inovacij, predstavlja nov korak k uresničevanju njihovega cilja: ustvariti digitaliziran, pameten in trajnosten energetski sistem prihodnosti, ki presega meje do zdaj mogočega.

Foto: Bojan Puhek

V podjetju NGEN verjamejo v moč inovacij, ki spreminjajo svet. Tako se je tudi njihova pot začela z idejo, da mora biti energija pametnejša, dostopnejša in trajnostnejša. Na tem temelju danes s svojimi rešitvami oblikujejo energetsko prihodnost Evrope. Z napredno tehnologijo, znanjem in strastjo gradijo sisteme, ki povezujejo ljudi, mesta in države v skupno energetsko mrežo prihodnosti. Kar se je pred nekaj leti zdelo vizija, je danes resničnost, ki dokazuje, da pogum, znanje in vztrajnost lahko premikajo meje mogočega.

Prelomnica v evropski energetski zgodbi

Foto: Bojan Puhek

17. oktobra je NGEN v Arnoldsteinu v Avstriji uradno zagnal najzmogljivejši baterijski hranilnik energije v državi. Naprava s skupno močjo 21,9 megavata in kapaciteto 43,8 megavatne ure je rezultat večletnega razvoja, premišljenega načrtovanja in poguma, ki je podjetje iz Žirovnice poneslo med vodilne evropske inovatorje na področju energetike.

Hranilnik v Arnoldsteinu bo tako pomembno prispevala k stabilnosti avstrijskega elektroenergetskega sistema, saj omogoča uravnavanje pretokov energije, zmanjševanje koničnih obremenitev in hitrejše vključevanje obnovljivih virov v omrežje. S tem ne prinaša le večje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, temveč tudi konkretne koristi za okolje, gospodarstvo in prebivalce.

Foto: Bojan Puhek

Dogodek ob odprtju, ki je združil predstavnike energetskega sektorja in politike, je bil več kot zgolj tehnični mejnik na poti energetike. Bil je sporočilo o tem, kako lahko tudi slovensko znanje in inovativnost premikata meje evropske energetike. Projekt Arnoldstein- Gailitz je tako uradno postal simbol prehoda v novo energetsko obdobje, v katerem digitalizacija, fleksibilnost in trajnost delujejo z roko v roki.

Foto: Bojan Puhek

Vizija, ki je postala resničnost

Ob robu dogodka v Arnoldsteinu smo govorili z izvršnim direktorje podjetja NGEN Romanom Bernardom in takoj je bilo jasno, da njegove besede ne govorijo le o podjetju, govorijo o poslanstvu. Tako je bila njegova vizija že od vsega začetka jasna: spremeniti energetski sektor in ustvariti trajnostno prihodnost, v kateri napredna tehnologija služi ljudem in okolju. Iz tega prepričanja se je rodil pristop, ki presega gradnjo hranilnikov energije. NGEN namreč razvija celovite sisteme, ki omogočajo integracijo obnovljivih virov, stabilnost omrežja in digitalno upravljanje energije v realnem času.

Roman Bernard, izvršni direktor NGEN Foto: Bojan Puhek

Projekt v Arnoldsteinu je po njegovih besedah velik mejnik, ne le za podjetje, temveč za celoten evropski energetski trg. "Z vsakim hranilnikom električne energije ustvarjamo nove priložnosti za vključevanje obnovljivih virov," poudarja Bernard. "Naša pot se je začela v Sloveniji, nadaljuje se v Avstriji, sledijo Hrvaška, Nemčija in Poljska. Ambicije za naslednja leta so velike."

Takšni projekti dokazujejo, da se lahko vizija spremeni v sistem, sistem pa v gibanje, ki vpliva na način, kako svet razume energijo. NGEN s svojo inovativnostjo ne išče le tehničnih rešitev, temveč ustvarja nove tržne priložnosti, saj zna energijo tudi učinkovito upravljati in vračati njeno vrednost v energetski tok. S tem dokazuje, da prihodnost energije ni odvisna le od virov, temveč predvsem od znanja in sposobnosti, kako jih uporabiti.

Matija Dolinar, generalni direktor NGEN DACH Foto: Bojan Puhek

Pionirski projekt v Avstriji

Kot nam je ob robu dogodka povedal Matija Dolinar, generalni direktor NGEN DACH, so imeli pri projektu v Arnoldsteinu vlogo pionirjev, saj so morali povezati različna področja: elektrotehniko, informatiko in energetiko.

Projekt je pokazal, da napredni energetski sistemi lahko delujejo tudi čezmejno in v realnem času skrbijo za stabilnost omrežja. Iz dispečerskega centra v Žirovnici NGEN upravlja vse svoje naprave po Evropi. Center, ki je tudi uradno certificiran, stalno spremlja delovanje omrežij, meri porabo in proizvodnjo ter prilagaja delovanje baterijskih hranilnikov glede na potrebe posamezne države.

Foto: Bojan Puhek

"Evropsko energetsko omrežje ne pozna mej. Meje si postavljamo sami," pravi Dolinar. Njegove besede najbolje opišejo pristop podjetja, ki z digitalnim nadzorom povezuje Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo in druge evropske države. Hranilnik v Arnoldsteinu tako pomaga uravnavati pretoke energije, shranjuje presežke sončne in vetrne energije in jih vrača v sistem, ko je poraba največja.

S tem NGEN dokazuje, da prihodnost energije ni le v obnovljivih virih, temveč tudi v pametnem upravljanju in povezovanju, ki omogoča zanesljivo in učinkovito oskrbo.

Tehnologija, ki omogoča trajnostno prihodnost

Foto: Bojan Puhek

Hranilniki energije, kot je ta v Arnoldsteinu, imajo ključno vlogo pri prehodu v čistejšo in stabilnejšo energetsko prihodnost. Njihova naloga je, da shranjujejo elektriko takrat, ko je proizvodnje več, in jo vračajo v omrežje, ko je poraba večja. Kot pojasnjuje Matija Dolinar, s tem pomagajo uravnavati napetosti v omrežju, zmanjšujejo obremenitve in preprečujejo morebitne izpade elektrike.

Po njegovih besedah sistem omogoča tudi boljšo izrabo sončne in vetrne energije, saj presežki ne gredo več v nič, temveč se učinkovito porabijo pozneje. "Če imamo v omrežju preveč energije, jo shranimo. Ko je primanjkuje, jo vrnemo nazaj v sistem," pojasnjuje Dolinar. Tak način delovanja omogoča zanesljivo oskrbo tudi v obdobjih, ko obnovljivi viri ne proizvajajo dovolj energije.

Tudi Roman Bernard poudarja, da takšni projekti prinašajo več kot le tehnološki napredek. "Z vsakim hranilnikom ustvarjamo nove priložnosti za vključevanje obnovljivih virov energije," pravi in dodaja, da to ni le korak naprej za podjetje NGEN, temveč za celoten energetski sistem.

Foto: Bojan Puhek

V podjetju NGEN poudarjajo, da njihovi sistemi delujejo zanesljivo in dolgo. Življenjska doba baterij je med 35 in 40 let, ob tem pa ponujajo 15-letno garancijo, ki jo je mogoče podaljšati tudi na obdobje 20 let.

Takšen pristop, kot pravi Dolinar, dokazuje, kako lahko povežemo obnovljive vire, pametne sisteme in odjemalce električne energije, vse v enoten krog, kjer energija ves čas kroži – varno, učinkovito in trajnostno.

Energija, ki povezuje Evropo

Foto: Bojan Puhek

Po besedah Romana Bernarda ta projekt dokazuje, da lahko znanje, rojeno v Sloveniji, premika meje evropske energetike. Arnoldstein-Gailitz danes ni le tehnični dosežek na področju energetike, temveč dokaz, da se z inovacijami in sodelovanjem lahko ustvari resnično spremembo.

NGEN s tem projektom ni le postavil novega sistema, temveč gradi tudi most med državami, ki jih povezuje skupni cilj: zanesljiva, čista in dostopna energija.

Podjetje NGEN tako ostaja zavezano svojemu poslanstvu: iskati rešitve, ki bodo prihodnjim generacijam omogočile živeti v trajnostnejšem in bolj povezanem svetu.

Foto: Bojan Puhek