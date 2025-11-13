Pri OZS finančno in organizacijsko zadovoljni z letom 2024

Delegati so na redni skupščini Odbojkarske zveze Slovenije potrdili poročila za leto 2024 in s tem tudi uspešno delovanje zveze, ki se je izkazala s prvim olimpijskim nastopom, uspešno obeležbo 1200-letnice delovanja in drugimi organizacijskimi uspehi.

Najpomembnejše so zaostale obveznosti zveze, ki se vse od prihoda Metoda Ropreta na predsedniško mesto vztrajno znižujejo. Lani je zveza leto končala z več kot 33.000 evri dobička, načrt je bil večji, a v zadnjem trenutku ni bilo realiziran načrtovani prihodek iz sodelovanja z agencijo Spirit Slovenija.

Že za letos je Metod Ropret napovedal novo znižanje dolga, saj trdi, da bo zveza leto končala s 155.000 evri plusa, sam pa ocenjuje, da gre za zelo konzervativno napoved in bi se višek prihodkov nad odhodki lahko približal tudi 200.000 evrom. Stabilen ostaja tudi proračun, ki v zadnjih letih presega štiri milijone evrov. Nadzorni odbor je v zvezi s financami opozoril na potrebo po kratkoročni likvidnosti, kar pa je glede na prihodke težko vedno zagotoviti.

Med organizacijskimi in tekmovalnimi dosežki v letu 2024 ni izstopala le 100-letnica zveze in nastop moške vrste na olimpijskih igrah. Ženska vrsta je uspešno začela kvalifikacije za SP, na katerem je letos nastopila prvič, na igre se je uvrstila tudi ženska paralimpijska reprezentanca, klubi so zvezo dobro zastopali v ligi prvakov, ....

Posebej zadovoljni pa so na zvezi z organizacijo turnirjev lige narodov, pa tudi z vse večjo priljubljenostjo odbojke. V letu 2024 je imela zveza rekordno število klubov in tudi rekordno število ekip, ki nastopajo v različnih tekmovanjih. Vse bolj polne so tribune, pomembni pa so tudi prenosi tekem državnega prvenstva.

Za vse izzive na zvezi krepijo tudi ekipo, ki je letos dobila dodatnega sodelavca. "Sam sem zelo konzervativen pri širjenju ekipe, kar mi nekateri celo očitajo, a v dodatnih zaposlitvah moram videti tudi nove prihodke, ali pa pomemben napredek pri promociji odbojke," je še dejal Ropret, ki vselej poudarja skrbno ravnanje s financami, prednost pa sam vselej daje tekmovalnim programom.

Predsednik zveze je lani postal tudi član predsedstva Evropske odbojkarske zveze. Slovenija pa ima v evropski in svetovni zvezi vse več svojih predstavnikov. K temu je dodal tudi dobro sodelovanje zveze z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, Fundacijo za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije.

V zvezi z evropsko zvezo je seznanil z zadnjimi sestanki minuli konec tedna, kjer se obeta sprememba v kvalifikacijah za evropska prvenstva, pa tudi v ligi prvakov, kjer naj bi po vzoru nogometašev tudi odbojkarji dobili atraktivnejše tekmovanje.

Za razpravo je na skupščini poskrbela le predstavnica Vital Volleyja, ki je opozorila, da delegati na skupščini potrjujejo načrte le za že minulo obdobje in nanje nimajo vpliva. Delno se je s tem strinjal tudi Ropret in zaradi nepredvidljivega termina sistemskega financiranje zveze, priprave in revizije finalnih poročil ter uvrstitev posledično nastopov ekip v različnih tekmovanjih kot edino možnost za spremembo omenil morebitni sklic skupščine dvakrat letno.