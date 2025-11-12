Maribor do gladke zmage, Krka poražena

Ta teden se v evropskih tekmovanjih prvič v tej sezoni predstavljata OK i-Vent Maribor in MOK Krka Novo mesto, ki igrata v pokalu CEV Challenge. Novomeščani so z 2:3 v gosteh izgubili s srbsko ekipo Karađorđe Topola, Mariborčani pa z gladkih 3:0 odpravili Budućnost iz Podgorice. Štajerska zasedba bo povratno tekmo igrala že v četrtek, saj bosta obe odigrani v prestolnici Črne gore.

Odbojkarji Maribora so še drugič v enem tednu gostovali v Črni gori. Potem ko so v Budvi izgubili vse tri tekme srednjeevropske lige, eno tudi proti Budućnosti, so se tokrat v bolj pomembnem tekmovanju pokazali v boljši luči, kot da bi prejšnji teden nekaj skrivali.

A zaenkrat v črnogorski prestolnici niso storili še ničesar, tokratno zmago bodo morali potrditi še dan pozneje, saj jih že v četrtek čaka povratna tekma. Če so bili na papirju na prvi tekmi gostitelji Slovenci, bodo na drugi Črnogorci, ki bodo morali za napredovanje najprej zmagati s 3:0 ali 3:1, nato pa dobiti še zlati niz.

Varovanci Sebastijana Škorca so od začetka pa do konca pokazali zbrano igro. V prvem nizu so si odločilno prednost priigrali po izidu 8:8 so ušli z delnim izidom 7:1, ko sta imela dobro serijo začetnih udarcev Gustavo Cavalcanti in Filip Uremović. Domači so se sicer v končnici približali na dve točki zaostanka, toda gostje jim preobrata niso dovolili.

V drugem nizu so imeli kar nekaj časa pobudo črnogorski odbojkarji, vodili so s 13:10, nato pa je dobre servise pokazal Timotej Vodušek, z njimi so Mariborčani prišli do šestih zaporednih točk. Do končnice so Mariborčani držali od ene do treh točk prednosti, ko pa sta Uremović s prvim tempom in Vodušek z blokom poskrbela za izid 23:18, je bilo jasno, da bo izid 0:2.

Tudi v tretjem nizu so imeli domači na začetku že lepo prednost (10:5), toda že na 11. točki sta bili ekipi skupaj, v nadaljevanju pa gostje večjih težav niso imeli. Pri i-Ventu, ki je kar 12 točk dosegel z blokom, je bil z 20 točkami najučinkovitejši Carlos Santana. Podajalec Nejc Kožar je v statistiko vpisal tri ase.

Krka kljub porazu ohranja lepe možnosti za napredovanje. Foto: Simon Vesel/MOK Krka

Krka iz Srbije z minimalnim porazom

Odbojkarji Krke se iz Srbije vračajo z zelo solidnim izidom (2:3), ki jim daje realno upanje, da si lahko na povratni tekmi naslednjo sredo v Novem mestu priborijo napredovanje. Tekma v Topoli blizu Kragujevca je bila dolga in polna preobratov, slovenska ekipa je dobila prvi in četrti niz, povsem pa je odpovedala v "tie breaku", v katerem so domači povedli s 7:2 in 10:3, nato pa odločilni niz mirno pripeljali do konca.

Obe ekipi sta skozi tekmo delali veliko število napak. Za Novomeščane v prvem nizu to ni bilo usodno, predvsem zaradi dobre igre v obrambi. V drugem pa so bili domači vendarle bolj učinkoviti, k temu so dodali štiri bloke, toda do zmage so prišli šele v končnici, še na 22. točki sta bili ekipi poravnani. Dolgo je bil izid izenačen tudi v tretjem nizu, nazadnje pri izidu 17:17, nato pa so domači dosegli pet zaporednih točk in si priigrali nedosegljivo prednost.

Toda ta goste ni zlomila. Četrti niz je bil podoben prvemu, ne samo po rezultatu, ampak tudi po statističnih podatkih. Pri Dolenjcih sta bila razpoložena Martin Kosmina in Miha Bregar, ki sta skupaj v nizu dosegla 12 točk, deset so jih Novomeščani dobili po napakah tekmecev, ki pa so se za skrajšani peti niz vendarle zbrali in bodo v Slovenijo odpotovali s prednostjo.

Alpacem Kanal na svojega nasprotnika na prvi tekmi 1/16 finala pokala CEV, ki bo 7. januarja v Kanalu, še čaka.