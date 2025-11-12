Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal, STA

Sreda,
12. 11. 2025,
8.02

Žiga Kos OTP Banka Branik odbojkarska liga prvakov odbojka

Sreda, 12. 11. 2025, 8.02

14 minut

Liga prvakinj, kvalifikacije, 3. krog, povratna tekma

Mariborčanke pred zahtevno nalogo

Sportal, STA

Mariborčanke čaka zahtevna naloga. Foto CEV

Mariborčanke čaka zahtevna naloga.

Foto: CEV

Odbojkarice OTP banke Branika bodo ob 18. uri na povratni tekmi gostile lizbonsko Benfico v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop v elitni ligi prvakinj. Varovanke Žige Kosa so v prvem obračunu izgubile z 1:3 v nizih, a bile večino časa konkurenčne portugalskim prvakinjam.

Benfica : otp banka branik
Sportal Bankirke v Lizboni premagane, a ne nadigrane

Za napredovanje Mariborčanke potrebujejo zmago bodisi s 3:0 ali 3:1 v nizih. V tem primeru bi sledil takoimenovani zlati niz do 15, ki bi v takšnem primeru odločal o napredovanju v skupinski del tekmovanja. Portugalkam za napredovanje zadostujeta že dva osvojena niza.

Slovenske državne prvakinje so minuli konec tedna suvereno opravile domačo nalogo in radovljiški AFM Volley premagale s 3:0 v nizih. Pred sabo pa imajo zdaj v zadnjih letih najbolj pomembno tekmo na evropskih tleh.

Veliko bo odvisno od razpoloženosti kapetanke Ize Mlakar, tudi prispevek ostalih, še posebej Klare Milošič, Sydney Palazzolo in Nike Jularić, pa bo še kako pomemben.

Dvoboj se bo v dvorani Tabor začel ob 18. uri. V primeru zmage bi Mariborčanke v ligi prvakinj zasedle mesto v skupini B s turškim Fenerbahčejem, poljskim Budowlani Lodžem in italijansko Novaro. Prvi krog tega tekmovanja se bo začel 25. novembra.

V primeru poraza bi Mariborčanke pot nadaljevale v prvem krogu pokala Evropske odbojkarske zveze Cev, prve tekmice pa bi bile igralke grškega Paoka iz Soluna. Prva tekma bo na sporedu v Grčiji 3. decembra.

Liga prvakinj, kvalifikacije, 3. krog, povratna tekma

Sreda, 12. november
OTP banka Branik - Benfica /1:3/

//rezultat prve tekme

Dinamo Bukareša : ACH Volley
Žiga Kos OTP Banka Branik odbojkarska liga prvakov odbojka
