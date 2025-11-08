Novogoričanke ostajajo na vrhu, branilke naslova in Kamničanke brez oddanega niza

Sedmi krog državnega prvenstva za odbojkarice se je v petek začel v Hočah, kjer so članice Formisa gostile Kamničanke. Te so slavile gladko s 3:0 (12, 10, 21) v nizih, Formis pa tako kot edini še naprej ostaja brez zmage. Vodilne Novogoričanke so v soboto s 3:1 slavile v Šempetru in ostale na prvem mestu. Pri šestih zmagah, a točki manj so branilke naslova iz Maribora, ki so s 3:0 premagale Radovljičanke. Obalni dvoboj je pripadel Koprčankam, ki so Ankarančanke premagale s 3:1.

Gen-I Volley je bil v Šempetru boljši tekmec. Nekaj slabih trenutkov si je privoščil v drugem nizu, ki ga je po slabem začetku in zaostanku z 1:8 izgubil s 23:25, v vseh preostalih treh nizih pa večjih težav ni imel. Nekaj manjših mogoče še v četrtem, ki ga je rešil s šestimi zaporednimi točkami po izidu 14:14. Gostje so dosegle kar 13 asov, štiri Hana Podbršček, toliko je Anelisse Marie Samson prispevala blokov. Najučinkovitejši igralki pa sta bili gostja Polona Frelih in domača Rima Posedel, obe sta jih vknjižili 17.

AFM Volley je v prvih krogih kazal solidno pripravljenost, Mariborčanke pa so se nekoliko bale utrujenosti po delovnem tednu in potovanju na Portugalsko, kjer so pred dvema dnevoma odigrale tekmo kvalifikacij za ligo prvakov. Strah je postal še malo večji po slabem začetku, Gorenjke so povedle s 5:0, 8:2 in 13:5, toda gostiteljice so po zaslugi bloka le postavile stvari na svoje mesto. Na 16. točki so tekmice ujele, nato pa s servisi Ize Mlakar prišle do zanesljive prednosti in vodstva z 1:0.

Drugi niz so nato dobile gladko, v tretjem pa so Radovljičanke skoraj povsem izničile visok zaostanek, v končnici pa je zobe pokazala domača sprejemalka Maša Mlinar, dosegla je pet od zadnjih sedmih točk svoje ekipe, ob koncu tudi dve z asom. V domači vrsti sta bili z 12 točkami najučinkovitejši Nika Jularič in Mlakar.

Mariborčanke so zmagale s 3:0. Foto: CEV

Luka Koper je v obalnem derbiju ugnala Ankaran. Zanesljivo je dobila prva dva niza, se v tretjem po večjem zaostanku vrnila, a izgubila končnico. Vseeno pa se je veselila zmage, v četrtem je po odličnih servisih Naje Kukman prišla do petih zaporednih točk, ki jih Ankarančanke niso več izničile.

Pri Koprčankah je Polona Marušič dosegla 16 točk, pri Ankarančankah je bila še za točko učinkovitejša Tani Jurič. Kukman in Tia Koren sta za gostje prispevala štiri bloke, toliko, kot so jih skupno dosegle gostiteljice.

Kamničanke so Formiskam zadale šesti poraz. Foto: Jan Uršič

Prva tekma sedmega kroga državnega prvenstva ni prinesla nobenega presenečenja. Kamničanke so z lahkoto ugnale zadnjeuvrščeno ekipo lige, ki je bila slovenskim podprvakinjam konkurenčna le v zadnjem nizu.

V njem so hitro izničile začetni zaostanek, enakovredne pa bile vse do vodstva 21:20. Na koncu pa sta bili za njih usodni Sara Sitar, ki se je izkazala s servisi, in Nina Dukić, ta je prispevala tri od zadnjih štirih točk Kamničank. S 15 točkami je bila skupaj z Asjo Šen najučinkovitejša igralka tekme, Anja Maček jih je dodala 12.

1. DOL, ženske, 7. krog Sobota, 8. november Petek, 7. november

Lestvica:

