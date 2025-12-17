Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
17. 12. 2025,
18.19

Luka Koper OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka pokal Slovenije

Odbojkarski pokal Slovenije, četrtfinale (ž)

Kdo bo prvi v polfinalu? Obeta se hud boj pokalnih zmagovalk in državnih prvakinj.

Calcit Volley : OTP banka Branik | Branilke lovorike Kamničanke se bodo za polfinale pomerile s slovenskimi prvakinjami iz Maribora. | Foto Jan Uršič

Branilke lovorike Kamničanke se bodo za polfinale pomerile s slovenskimi prvakinjami iz Maribora.

Foto: Jan Uršič

Danes bodo znane prve polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Za prvo vstopnico se bosta pomerili ekipi Krim I in Luka Koper Volley. Preostale tekme bodo 23. decembra, ko se bodo v derbiju pomerile aktualne pokalne zmagovalke Calcit Volleyja in slovenske prvakinje OTP banka Branik, AFM Volley iz Radovljice bo igral proti Ankaranu, Formis pa čaka dvoboj z GEN-I Volleyjem.

ACH Volley
Sportal Kdo se bo pridružil Mariborčanom in Prekmurcem v četrtfinalu?

Pokal Slovenije, ženske, četrtfinale:

Sreda, 17. december
20.00 Krim I – Luka Koper

Torek, 23. december
16.30 Calcit Volley – OTP banka Branik
19.00 AFM Volley – Ankaran
20.30 Formis – GEN-I Volley

