Kdo bo prvi v polfinalu? Obeta se hud boj pokalnih zmagovalk in državnih prvakinj.

Danes bodo znane prve polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Za prvo vstopnico se bosta pomerili ekipi Krim I in Luka Koper Volley. Preostale tekme bodo 23. decembra, ko se bodo v derbiju pomerile aktualne pokalne zmagovalke Calcit Volleyja in slovenske prvakinje OTP banka Branik, AFM Volley iz Radovljice bo igral proti Ankaranu, Formis pa čaka dvoboj z GEN-I Volleyjem.