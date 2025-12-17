Sreda, 17. 12. 2025, 18.19
56 minut
Odbojkarski pokal Slovenije, četrtfinale (ž)
Kdo bo prvi v polfinalu? Obeta se hud boj pokalnih zmagovalk in državnih prvakinj.
Danes bodo znane prve polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Za prvo vstopnico se bosta pomerili ekipi Krim I in Luka Koper Volley. Preostale tekme bodo 23. decembra, ko se bodo v derbiju pomerile aktualne pokalne zmagovalke Calcit Volleyja in slovenske prvakinje OTP banka Branik, AFM Volley iz Radovljice bo igral proti Ankaranu, Formis pa čaka dvoboj z GEN-I Volleyjem.
Pokal Slovenije, ženske, četrtfinale:
Sreda, 17. december
20.00 Krim I – Luka Koper
Torek, 23. december
16.30 Calcit Volley – OTP banka Branik
19.00 AFM Volley – Ankaran
20.30 Formis – GEN-I Volley