V Celju vse nared za pokalni spektakel odbojkarjev in odbojkaric

Celjska dvorana Zlatorog bo v soboto, 31. januarja, prizorišče finala za pokal Slovenije v odbojki. V ženski konkurenci se bosta v finalu pomerili ekipi Gen-I Volley in OTP banka Branik, medtem ko se bosta pri moških za pokalno lovoriko udarila ACH Volley in Panvita Pomgrad. Vse ekipe so pred finalom zelo motivirane.

"Na igrišče gremo pokazat, zakaj smo v vlogi favorita. V Ljubljano bomo skušali pripeljati prvo lovoriko v letošnji sezoni. Panvita nas je na prejšnji tekmi precej namučila. Ima veliko orožij in dobro razporejeno ekipo po vseh pozicijah. Če dobro servirajo, so zelo nevarni. V primeru, da bomo mi igrali tako kot znamo, bo tudi njim zelo težko," je na novinarski konferenci razmišljal podajalec Ljubljančanov Gregor Ropret.

"Letošnja ekipa je bila sestavljena z namenom, da se nekaj postori v ligi prvakov. Mislim, da je tudi kvaliteta slovenske lige na dokaj visokem nivoju, zato si ne moremo privoščiti, da v tekme vstopamo s pol moči," je še povedal Ropret.

ACH bo po veliki evropski zmagi lovil pokalno lovoriko. Foto: Filip Barbalić

Ljubljančani so bili doslej za Prekmurce sila neugoden tekmec, saj so jih premagali na vseh tekmah v zadnjih 12 letih, a murskosoboški odbojkar in kapetan Panvite Urban Drvarič kljub temu ne meče puške v koruzo. "V finale smo se uvrstili prvič po 16 letih. Vsi vemo, kdo je ACH, ki je zagotovo favorit, vendar ima tudi zgoščen ritem tekem. Mislim, da sta naša glavna aduta sproščenost in spočitost, zaradi česar lahko pripravimo presenečenje."

Finale bo potekal v dvorani Zlatorog, ki sicer velja za rokometni hram, kar bo predstavljalo določen izziv za obe ekipi. "To je lahko tako prednost kot tudi slabost. Domači teren predstavlja nekaj, česar si navajen. Zlatorog je kar velika dvorana, zato se bo nanjo potrebno čim prej privaditi," je povedal Drvarič.

Popravni izpit po lanskem šoku

Zelo motivirane po lanskoletnem finalnem porazu proti kamniškemu Calcitu bodo tokrat zagotovo odbojkarice OTP banke Branik. "Lani smo finalno tekmo izgubile z 0:3, kar je bil za nas velik šok. Ves čas si prizadevamo prikazati našo najboljšo igro in posegati po najvišjih mestih, zato zagotovo ne bomo popuščale. Naredile bomo vse, da pridemo do pokalne lovorike," je povedala prosta igralka mariborskih bankirk Urška Cikač.

Cikač pot do mariborskega uspeha vidi predvsem v servisu. "Mislim, da je to naše najmočnejše orožje. Nanj v zadnjem času dajemo veliko poudarka. Ob tem imamo tudi zelo kvalitetne srednje blokerke, ki opravljajo odlično delo. Najpomembnejše pa je, da gremo v tekmo čim bolj agresivno in pokažemo, zakaj smo v zadnjih letih dosegle to kar smo."

Svoj račun imajo na drugi strani tudi odbojkarice novogoriškega Gen-I Volleya. "Mariborčanke bodo za nas nedvomno trd oreh, a srečanje z njimi za nas predstavlja dodaten zagon, da premagamo državne in večkratne pokalne prvakinje. Ob tem ni zanemarljivo dejstvo, da vsako leto igrajo v finalu, kar zagotovo ni posledica sreče, temveč trdega dela," je o tekmicah iz štajerske prestolnice povedala korektorica Novogoričank Kaja Gimpelj.

Pokal Slovenije, finale: Sobota, 24. januar ženske (14.00) Gen-I Volley : OTP banka Branik moški (20.00) ACH Volley : Panvita Pomgrad

Kombinacija mladosti in izkušenj

Slednjo skupaj s soigralkami čaka kar naporen teden, saj bodo do finala odigrale še dve tekmi. Najprej jih v soboto čaka dvoboj v domačem prvenstvu z Radovljico, nato pa v sredo še gostovanje na Madžarskem pri ekipi KNRC v četrtfinalu pokala challenge.

"Najprej nas čaka težka tekma doma, nato pa še težje gostovanje v tujini. Imamo pa srečo, da je ekipa sestavljena iz izkušenih in mlajših igralk. Mislim, da se bo ta energija povezala v celoto, da bomo kos vsemu, kar nas čaka. Želimo si dobre igre in borbenosti na igrišču. Prepričana sem, da bo finalna tekma zelo zanimiva," je sklenila Gimpelj.

ACH je doslej osvojil že 15 pokalnih lovorik, medtem ko so Mariborčanke v tem tekmovanju slavile 20-krat. Ženski finale bo na sporedu ob 14. uri, medtem ko se bodo moški srečali ob 20. uri.