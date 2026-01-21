Odbojkarji ACH Volley Ljubljane bodo po dveh porazih v ligi prvakov proti favoriziranima kluboma Trentino Itas in Ziraat Bankkart v četrtek ob 20. uri v Tivoliju lovili prvo zmago. Njihov tekmec bo francoski prvak Tours VB, za katero igra slovenski reprezentant Nik Mujanović. "Čaka nas najpomembnejša tekma v skupinskem delu lige prvakov. Želimo ohraniti realne možnosti za napredovanje, zato nas zanima le zmaga," pred četrtkovim obračunom s francoskimi gosti, ki imajo na računu prav tako dva poraza, pravi trener ACH Volleya Igor Kolaković.

Tako Tours VB kot ACH Volley Ljubljana sta v uvodnih kolih lige prvakov občutila moč favoriziranih Trentino Itasa in Ziraat Bankkarta, s tem, da so Francozi na gostovanju v Turčiji in doma proti Italijanom osvojili po en niz, medtem ko slovenski prvaki nanj še čakajo.

Francozi prihajajo v Ljubljano na čelu s slovenskim reprezentantom, mladim korektorjem Nikom Mujanovićem, ki je z 49 točkami najučinkovitejši v tej skupini lige prvakov, poleg tega pa je 21-letnik zaslužen za vodilno mesto Toursa VB v francoskem prvenstvu. V ljubljanskem klubu pričakujejo, da bodo Mujanoviću najbolj nevarni Željko Čorić (BiH), Leandro Dos Santos, Guilherme Voss (oba Bra), Kristers Darzdans (Lat), Issac Heslinga (Kan) in Niko Suihkonen (Fin).

Mladi slovenski korektor Nik Mujanović je eden ključnih igralcev Toursa. Foto: CEV

Kolaković: Najpomembnejša tekma v skupinskem delu

"Želimo ohraniti realne možnosti za napredovanje, zato nas v četrtek zanima izključno zmaga." Foto: Filip Barbalić "Jutri nas čaka najpomembnejša tekma v skupinskem delu lige prvakov. Želimo ohraniti realne možnosti za napredovanje, zato nas v četrtek zanima izključno zmaga. Vsekakor, ko govorimo o nasprotniku, francoskem prvaku Toursu, govorimo o zelo kakovostnem in neugodnem tekmecu, ki je že proti Ziraatu in Trentinu dokazal, da gre za vrhunsko ekipo. Mi se moramo predvsem osredotočiti nase, izboljšati pomanjkljivosti v igri in v četrtek – ob, verjamem, da bučni podpori s tribun – zmagati," je pred srečanjem v klubski mikrofon dejal glavni strateg gostiteljev Igor Kolaković, ki ima na razpolago vse igralce, vključno s kapetanom Tinetom Urnautom.

Pajenk: Dan D

Ljubljanski tabor upa na bučno domačo podporo, ki bi jim pomagala do prvih točk, še kako pomembnih za ohranitev upanja za napredovanje s tretjega mesta.

"Četrtek je za nas tako imenovani dan D v ligi prvakov. Čas je, da proti Toursu pokažemo svojo najboljšo igro, da zaustavimo njihova glavna orožja in da zmaga ostane v Tivoliju." Foto: Filip Barbalić

"Četrtek je za nas tako imenovani dan D v ligi prvakov. Čas je, da proti Toursu pokažemo svojo najboljšo igro, da zaustavimo njihova glavna orožja – z Nikom Mujanovićem na čelu – in da zmaga ostane v Tivoliju. Vzdušje v ekipi je odlično, fokus pa je izključno pri četrtkovem večeru in tekmi, ki bo za nas ena odločilnih v skupinskem delu," je misli strnil izkušeni Alen Pajenk.

Srečanje se bo začelo ob 20. uri.