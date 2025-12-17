Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Sreda,
17. 12. 2025,
20.52

Thermometer Blue 0,03

OTP Banka Branik

Sreda, 17. 12. 2025, 20.52

1 ura, 26 minut

Srednjeevropska liga, turnirja v Mariboru in Zagrebu

Ciprski Lemesos v petih nizih premagal Mariborčanke

STA

otp banka branik | Foto CEV

Foto: CEV

Odbojkarice OTP banke Branika so na domačem turnirju srednjeevropske lige v torek morale priznati premoč ciprskemu Lemesosu, ki je zmagal s 3:2 (18, 24, -22, -16, 11). Mariborska ekipa se bo v četrtek ob 18. uri pred domačimi gledalci pomerila s črnogorsko Budućnostjo iz Podgorice.

Štajerke so na svoji tretji tekmi v tem tekmovanju doživele drugi poraz. Prva polovica uvodnega niza je minila v enakovredni predstavi, končnica pa je v celoti pripadla gostjam. V drugem nizu je sprva kazalo na zanesljivo zmago Lemesosa, ki si ji že priigral šest točk prednosti (20:14). Nato se je prebudila domača ekipa in izenačila na 21:21, po hudem boju pa nato klonila s 24:26.

Izbranke Žige Kosa so po izgubljenih uvodnih nizih strnile svoje vrste ter tretji in četrti niz dobile s 25:22 in 25:16, v odločilnem petem pa so bile bolj preudarne Ciprčanke, ki so slavile s 15:11. Pri Mariborčankah sta bili najučinkovitejši Iza Mlakar z 20 in Nika Jularić s 16 točkami.

Na vrhu razpredelnice je Mladost Zagreb z devetimi točkami. Lemesos je zbral osem, OTP banka Branik štiri, Hapoel Kfar Saba tri, Dinamo Zagreb in Budućnost pa sta brez njih.

Turnir v Mariboru

Torek, 16. december
OTP banka Branik : Lemesos           2:3 (-18, -24, 22, 16, -11)

Četrtek, 18. december:
18.00 OTP banka Branik - Budućnost

Turnir v Zagrebu

Torek, 16. december
Mladost Zagreb : Budućnost           3:0 (22, 19, 18)

Sreda, 17. december
Mladost Zagreb : Lemesos             3:0 (24, 9, 15)
Dinamo Zagreb : Budućnost            3:0 (21, 17, 10)

Četrtek, 18. december
19.00 Dinamo Zagreb - Lemesos

Lestvica:

1. Mladost Zagreb          4   tekme - 12 točk
2. Lemesos Volleyball      4  -  8
3. OTP banka Branik        3  -   4
4. Hapoel Kfar Saba        2   - 3
5. Dinamo Zagreb           3  -  3
6. Budućnost               4  - 0

 
OTP Banka Branik
VEČ NOVIC
