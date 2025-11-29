Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
29. 11. 2025,
7.59

Osveženo pred

1 dan

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Calcit Volley OTP Banka Branik GEN-I Volley odbojka 1 DOL

Sobota, 29. 11. 2025, 7.59

1 dan

1. DOL za ženske, 11. krog

V Mariboru bo vroče: komu derbi vrha?

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Benfica : otp banka branik | Mariborčanke v derbiju kroga gostijo Novogoričanke. | Foto CEV

Mariborčanke v derbiju kroga gostijo Novogoričanke.

Foto: CEV

Enajsti krog odbojkarskega državnega prvenstva prinaša obračun med branilkami naslova iz Maribora in trenutno vodilnimi Novogoričankami. Obe ekipi imata na računu devet zmag in en poraz. Štajerkam so ga zadale prav današnje gostje, Novogoričanke pa so izgubile proti Kamničankam. Kdo bo po derbiju na vrhu? Calcitovke se bodo tretjemu zaporednemu porazu poskušale izogniti pri Ankarančankah, Koprčanke pa gostujejo v Šempetru. Krog se bo končal v nedeljo, ko bodo Radovljičanke gostile še edino ekipo brez zmage Formis.

Gen-i Volley
Sportal Novogoričanke evropsko pot začele zmagovito na Slovaškem
Benfica : otp banka branik
Sportal Mariborčanke gladko odpravile Grkinje

1. DOL, ženske, 11. krog

Sobota, 29. november
 Nedelja, 30. november
 

Lestvica:

Preberite še:

Alpacem Kanal
Sportal Kanalci pričakujejo Mariborčane, derbi kroga v Tivoliju
ACH Volley
Sportal "Na srečo nikoli ne bomo vedeli, kaj bi morebitna neuvrstitev pomenila za projekt kluba"
OK i-Vent Maribor
Sportal Še četrti poraz Mariborčanov
Calcit Volley OTP Banka Branik GEN-I Volley odbojka 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.