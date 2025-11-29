V Mariboru bo vroče: komu derbi vrha?

Enajsti krog odbojkarskega državnega prvenstva prinaša obračun med branilkami naslova iz Maribora in trenutno vodilnimi Novogoričankami. Obe ekipi imata na računu devet zmag in en poraz. Štajerkam so ga zadale prav današnje gostje, Novogoričanke pa so izgubile proti Kamničankam. Kdo bo po derbiju na vrhu? Calcitovke se bodo tretjemu zaporednemu porazu poskušale izogniti pri Ankarančankah, Koprčanke pa gostujejo v Šempetru. Krog se bo končal v nedeljo, ko bodo Radovljičanke gostile še edino ekipo brez zmage Formis.