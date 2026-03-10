Na Otočcu poteka namiznoteniški turnir serije WTT Feeder. Slovenski predstavniki so tekmovanje končali že drugi dan, kljub temu pa prišli do enega odličja. V konkurenci mešanih dvojic, v katerih je turnir potekal pospešenem ritmu, sta se do polfinala in s tem tretjega mesta prebila Sara Tokić in Brin Vovk Petrovski.

Sara Tokić in Brin Vovk Petrovski sta v prvem krogu v slovenskem obračunu s 3:0 premagala Žigo Kristijana Žigona in Tjašo Novak, v ponedeljkovem večernem programu sta po hudem boju s 3:2 ugnala še tretjepostavljena Poljaka Macieja Kubika in Zuzanno Wielgos, nato pa ju je s 3:1 zaustavila angleška dvojica Connor Green in Tin-Tin Ho.

Kljub porazu v četrtfinalu ženskih dvojic si pohvale za prikazano zaslužita tudi Sara Tokić in Ana Tofant. Proti Japonkama Kotomi Omoda in Manami Imaeda bi se lahko razplet z nekaj več sreče obrnil tudi drugače, vendar je japonska dvojica na koncu slavila s 3:1. Po zmagi v prvem nizu sta v drugem slovenski igralki ves čas lovili tekmici, ki sta izkoristili prvo zaključno žogico. V tretjem nizu sta Tokić in Tofant vodili z 8:6 ter imeli tudi zaključno žogico, v četrtem nizu pa celo dve, vendar ju nista izkoristili.

Slovenski predstavniki so tako končali svoje nastope na Otočcu. V posamični konkurenci sta se v drugi krog prebila Sara Tokić in Peter Hribar, vsi drugi pa so izpadli že v prvem krogu.

Preberite še: