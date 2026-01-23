Vse drugo kot zmaga Interja bi bila senzacija

V uvodnem dejanju 22. kroga serie A se bosta zvečer na San Siru udarila Inter in Pisa. Vodilni milanski veliken je absolutni favorit, vse drugo kot domača zmaga modro-črnih proti predzadnjeuvrščeni Pisi bi bilo veliko presenečenje. Nedelja bo postregla z dvema poslasticama. Juventus bo v Torinu gostil branilce naslova iz Neaplje, na Olimpicu pa se bosta spopadla Roma in Milan.