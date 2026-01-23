Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
23. 1. 2026,
15.08

Sandi Lovrič AC Milan Udinese Roma Inter Napoli Juventus italijansko prvenstvo serie A

Petek, 23. 1. 2026, 15.08

Italijansko prvenstvo, 22. krog

Vse drugo kot zmaga Interja bi bila senzacija

Bo Lautaro Martinez danes še povečal naskok na lestvici najboljših strelcev serie A?
Foto: Reuters

Bo Lautaro Martinez danes še povečal naskok na lestvici najboljših strelcev serie A?

Foto: Reuters

V uvodnem dejanju 22. kroga serie A se bosta zvečer na San Siru udarila Inter in Pisa. Vodilni milanski veliken je absolutni favorit, vse drugo kot domača zmaga modro-črnih proti predzadnjeuvrščeni Pisi bi bilo veliko presenečenje. Nedelja bo postregla z dvema poslasticama. Juventus bo v Torinu gostil branilce naslova iz Neaplje, na Olimpicu pa se bosta spopadla Roma in Milan.

Udinese Sandija Lovrića, v tem trenutku edinega slovenskega legionarja v italijanskem prvenstvu, se bo v ponedeljek pomeril z Verono. Lovrić pri Videmčanih ne igra veliko, tako da bi lahko že v zimskem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.   

Italijansko prvenstvo, 22. krog:

Petek, 23. januar:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Ponedeljek, 26. januar:

Lestvica: 

 

Najboljši strelci:

11 - Martinez (Inter)
8 - Paz (Como), Pulisic (Milan)
7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Yildiz (Juventus)
6 - Castro (Bologna), Davis (Udinese), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Mandragora (Fiorentina), Orban (Verona), Pellegrino (Parma), Soule (Roma), Thuram (Inter)
...

