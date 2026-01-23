Petek, 23. 1. 2026, 15.08
Italijansko prvenstvo, 22. krog
Vse drugo kot zmaga Interja bi bila senzacija
V uvodnem dejanju 22. kroga serie A se bosta zvečer na San Siru udarila Inter in Pisa. Vodilni milanski veliken je absolutni favorit, vse drugo kot domača zmaga modro-črnih proti predzadnjeuvrščeni Pisi bi bilo veliko presenečenje. Nedelja bo postregla z dvema poslasticama. Juventus bo v Torinu gostil branilce naslova iz Neaplje, na Olimpicu pa se bosta spopadla Roma in Milan.
Udinese Sandija Lovrića, v tem trenutku edinega slovenskega legionarja v italijanskem prvenstvu, se bo v ponedeljek pomeril z Verono. Lovrić pri Videmčanih ne igra veliko, tako da bi lahko že v zimskem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.
Italijansko prvenstvo, 22. krog:
Petek, 23. januar:
Sobota, 24. januar:
Nedelja, 25. januar:
Ponedeljek, 26. januar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
11 - Martinez (Inter)
8 - Paz (Como), Pulisic (Milan)
7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Yildiz (Juventus)
6 - Castro (Bologna), Davis (Udinese), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Mandragora (Fiorentina), Orban (Verona), Pellegrino (Parma), Soule (Roma), Thuram (Inter)
