STA

2. 3. 2026
20.25

43 minut

Juventus

McKennie z Juventusom podaljšal do 2030

STA

Weston McKennie ostaja v Torinu.

Weston McKennie ostaja v Torinu.

Foto: Reuters

Ameriški vezni nogometaš Weston McKennie je v ponedeljek podaljšal pogodbo z italijanskim prvoligašem Juventusom do konca sezone 2029/2030, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Po šestih letih v črno-belem dresu se vez med Westonom McKenniejem in Juventusom krepi z zasluženim podaljšanjem pogodbe. Sporazum, ki bo igralca zavezoval z Bianconeri do 30. junija 2030, je zdaj uraden," je torinski klub sporočil prek svojih kanalov.

"Ne bi mogel biti srečnejši! Štiri leta več," pa je McKennie, ki je za klub odigral 140 tekem in dosegel 11 golov, zapisal na družbenih omrežjih.

Američan, rojen leta 1998, je v Torino prišel leta 2020, med januarjem in junijem 2023 pa je bil za kratek čas posojen Leeds Unitedu, nato pa se je dokončno vrnil k Juventusu.

