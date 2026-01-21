Za pokalno lovoriko Mariborčanke in Novogoričanke

V finalu odbojkarskega pokala se bodo pomerile odbojkarice GEN-i Volleyja in OTP banka Branik. Novogoričanke so v polfinalu s 3:0 premagale Koprčanke, Mariborčanke pa so izločile Radovljičanke. Finale pokala bo v soboto, 31. januarja, v celjskem Zlatorogu.