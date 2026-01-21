Sreda, 21. 1. 2026, 21.29
7 minut
Pokal Slovenije, ženske, polfinale
Za pokalno lovoriko Mariborčanke in Novogoričanke
V finalu odbojkarskega pokala se bodo pomerile odbojkarice GEN-i Volleyja in OTP banka Branik. Novogoričanke so v polfinalu s 3:0 premagale Koprčanke, Mariborčanke pa so izločile Radovljičanke. Finale pokala bo v soboto, 31. januarja, v celjskem Zlatorogu.
Pokal Slovenije, ženske, polfinale:
Sreda, 21. januar
Gen-I Volley : Luka Koper 3:0 (18, 13, 17)
AFM Volley : OTP banka Branik 0:3 (-23, -14, -24)