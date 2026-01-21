Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Sreda,
21. 1. 2026,
21.29

7 minut

Sreda, 21. 1. 2026, 21.29

Pokal Slovenije, ženske, polfinale

Za pokalno lovoriko Mariborčanke in Novogoričanke

Sportal

Novogoričanke so v polfinalu pokala izločile Koprčanke. | Foto CEV

Novogoričanke so v polfinalu pokala izločile Koprčanke.

Foto: CEV

V finalu odbojkarskega pokala se bodo pomerile odbojkarice GEN-i Volleyja in OTP banka Branik. Novogoričanke so v polfinalu s 3:0 premagale Koprčanke, Mariborčanke pa so izločile Radovljičanke. Finale pokala bo v soboto, 31. januarja, v celjskem Zlatorogu.

Alpacem Kanal
Sportal Kanalci so se dobro upirali turškemu velikanu, ki pa ni dopustil presenečenja

Pokal Slovenije, ženske, polfinale:

Sreda, 21. januar
Gen-I Volley : Luka Koper       3:0 (18, 13, 17)
AFM Volley : OTP banka Branik   0:3 (-23, -14, -24)

